کوهنوردان یزدی فاتح قله لنین کشور قرقیزستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن انتظاری و وحید خادمی دو کوهنورد یزدی هستند که از نیمه تیرماه صعود خود را به قله هفت هزار و 137 متری لنین کشور قرقیزستان آغاز کرده و پس از یک ماه تلاش و پشتکار موفق شدند در پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورند.



دو طلا و یک نقره حاصل کار رکابزنان یزدی در روز نخست سومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی جوانان



رکابزنان تیم کاشی پرسپولیس یزد در روز نخست سومین مرحله از رقابت های لیگ کورسی جوانان به دو مدال طلا و یک نقره دست یافتند.



سومین مرحله از رقابتهای لیگ کورسی جوانان در مواد پیست در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.



در نخستین روز از این مسابقات، رکابزنان از ساعت 21 الی یک بامداد در 2 ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند که ابوالفضل زارع زاده از تیم کاشی پرسپولیس یزد در ماده 200 متر بر سکوی نخست ایستاد و گردن آویز طلا را از آن خود کرد.



سعید مسلمی مقدم از تیم پتروشیمی تبریز و علی نوروزیان از تیم مقاومت همدان مقام دوم و سوم این ماده را کسب کردند.



محمد اسماعیل چایچی با زمان 3 دقیقه و 35 ثانیه و 99 صدم ثانیه و یاسر اسدنیا با زمان 3 دقیقه و 42 ثانیه و 59 صدم ثانیه هر دو از کاشی پرسپولیس یزد به ترتیب مدال های طلا و نقره ماده سه کیلومتر تعقیبی انفرادی را از آن خود کردند.



مهدی عبادالهی از تیم صنعت مس کرمان با زمان 3 دقیقه و 45 ثانیه و 95 صدم ثانیه در این ماده سوم شد.



همچنین در ادامه رقابتهای روز نخست این مسابقات، رکابزنان در رشته اومنیوم در دو ماده (دور امتیازی و 200 متر) با یکدیگر به رقابت پرداختند که با برگزاری رقابتها در چهار ماده دیگر، نتایج رشته اومنیوم نیز اعلام خواهد شد.



در این دوره از رقابتها 59 رکابزن از تیم های ترافیک تهران، مقاومت همدان، پتروشیمی تبریز، هیئت بروجرد، کاشی پرسپولیس یزد، مس کرمان، سیمرغ نیشابور، مهر طلبان یزد و هیئت بوشهر حضور دارند.



برگزاری ششمین مرحله کلاس آموزشی کاتاهای اجباری



ششمین مرحله کلاس آموزشی کاتاهای اجباری شی تی کاتا در بخش آقایان برگزار شد.



کلاس آموزشی کاتا در محل سالن کاراته مجموعه ورزشی پاس با حضور مهدی همتی، علی زباندان، محمد هادی ملک ثابت، محمد ابوالحسنی، علی اکبر دوشا، مسعود ابراهیمیان، ایراهیم ملانوری، حامد میرجلیلی، مهدی تقوی از داوران یزد برگزار شد.