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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

کلیجی به مهر خبر داد:

برداشت 75 هزار تن سیب گلاب از باغات آذربایجان غربی

برداشت 75 هزار تن سیب گلاب از باغات آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برداشت 75 هزارتن سیب گلاب از باغات استان طی سالجاری خبر داد.

عبدالرحمان کلیجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال 75 هزار تن سیب گلاب  از باغات این استان برداشت شود افزود: این میزان نسبت  به مدت مشابه پارسال 35 درصد افزایش  دارد.

وی با اشاره به اینکه پارسال 56 هزار تن از باغات آذربایجان غربی برداشت شده بود اظهار داشت: تاکنون بیش از 40 هزار تن سیب گلاب از باغات استان برداشت شده است.

کلیجی با بیان اینکه سه هزار و 500 هکتار باغ سیب گلاب در آذربایجان غربی  وجود دارد افزود: میزان برداشت سیب گلاب در هر هکتار در آذربایجان غربی 5.21 تن است.

کلیجی ارقام قره آغاج، قره یارپاق و گالا را از جمله  ارقام این محصول اعلام کرد و گفت: برداشت سیب گلاب از اواخر تیرماه آغاز و تا اوایل شهریور ماه  در این استان  ادامه دارد.

 برداشت 40 هزار تن زردآلو در آذربایجان غربی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه گفت: امسال بطور متوسط 40 هزار تن زردآلو از باغات استان برداشت شد.

کلیجی ظهر افزود: چهار هزار و 500 هکتار از باغات استان زیر کشت این محصول رفته بود که از این میزان چهار هزار 162 هکتار به درختان زرد آلو اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین زردآلوی این استان در شهرستان ارومیه برداشت می شود افزود: متوسط برداشت زردآلو از هرهکتار بیش از 9 هزار کیلوگرم است.

آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید زردآلو درکشور بعد از استانهای آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و رضوی به شمار می رود.

کد مطلب 1662650

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