علی دعوائیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای فرهنگی و ورزشی مولای عرشیان با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و همکاری هیئت کاراته این استان برای نخستین بار در فضای باز و کنار رودخانه زاینده رود (در پارک آبشار - ورزشگاه آبشار) برگزار میشود.
وی ادامه داد: دومین شب از رقابتهای کاراته مولای عرشیان با حضور دختران زیر هشت سال روی تاتمی به کار خود پایان داد.
رئیس هیئت کاراته استان اصفهان تصریح کرد: در مجموع این رقابتها در دو بخش کاتا و کومیته و بر روی دو تاتمی در بخش دختران و پسران و با حضور داوران خانم و آقا پیگیری شد.
وی بیان داشت: در کومیته دختران شوتوکان ایران با ترکیب نرگس و ساناز کریمی ، ماریا صحرایی و مهدیه جعفری توانست از سد گوجوریو بگذرد و فاتح دور نخست مسابقات شود.
دعوائیها اضافه کرد: تیمهای کوبه اوزاکا ،هایاشی وشوتوکان jkaنیز به ترتیب با غلبه بر شوتوکان ایران ، ساساکی ها و شوتوکان jks توانستند به مرحله بعدی رقابتها دست پیدا کنند.
وی تاکید کرد: در بخش کاتا انفرادی باز هم شوتوکان ایران با اجرای کاتا هیان یوندان نرگس کریمی توانست حریف هایاشی خود را کنار گذاشته و گام به مرحله بعدی رقابتها بگذارد .
رئیس هیئت کاراته استان اصفهان افزود: بازیکن انفرادی گوجوریو با برد سه بر دو از سد نماینده کوبه اوزاکا گذشت و شوتوکان jks با شکست چهار بر یک در مقابل ساساکی ها از گردونه رقابتها حذف شد.
وی ادامه داد: در بخش کاتا تیمی نیز شوتوکان ایران باز هم با درخشش ساناز کریمی ،انسیه مطلوب و فاطمه کفاش با اجرای کاتا هیان ساندان توانستند تیم هایاشی را متوقف کنند .
و تیمهای کاتا گوجوریو ، شوتوکان jks و شوتوکان jka به مرحله بعدی راه یافتند.
دعوائیها بیان داشت: رقابتهای مولای عرشیان در بخش آقایان نیز با نظم و ترتیب خاصی برگزار شد که تیم استاد همایی به مربیگری (مجید افیونیزاده) با درخشش معین حسن پور در بخش کاتا تیمی و انفرادی توانست با هم تیمیهای خود علی ثابت راسخ و تحسان مهدیان تیم شهید اعتباری را از دور رقابتها حذف کند .
وی تصریح کرد: تیم کوبه اوزاکا نیز در کاتا انفرادی با دانیال نواب صفوی در برابر بازیکن شهید قهجاورستان به پیروزی پنج بر صفر دست یافت و در بخش تیمی هم تیم کوبه اوزاکا با ترکیب بهنام براتی ، محمدجواد شریفیان و دانیال نواب صفوی به پیروزی پنج بر صفر در مقابل تیم شهید قهجاورستان دست پیدا کرده و گام به دور بعدی گذاشتند.
رئیس هیئت کاراته استان اصفهان گفت: در بخش کومیته تیمی پسران سه تیم فضیلت ، جهان پهلوان تختی و شوتوکان آزاد به مربیگری ، حسن آخوندی با درخشش فوقالعاده بازیکنان خود در این شبها توانسته است به مراحل بعدی راه یابد.
وی تاکید کرد: تیم شوتوکان آزاد توانست تیم شهید دهقان را مغلوب خود سازد.
تیم شهید بهشتی 3، شهرداری ب ، و تیم زنده یاد مرتضوی از دیگر فاتحان شب دوم این رقابتها بودند.
نظر شما