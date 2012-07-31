اعمال قانون درباره 11 واحد صنفی متخلف در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قزوین در اجرای طرح ارتقاء امنیت اخلاقی از چندین واحد صنفی بازدید کردند.

وی یادآورشد: ماموران پلیس امنیت عمومی از چند واحد صنفی فروش پوشاک بازدید و چهار واحد از این صنف را به‌ دلیل عرضه البسه نامتعارف و عدم رعایت شئونات اسلامی تعطیل کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی قزوین تصریح کرد: در بازدید از سفره ‌خانه ‌های سنتی و چایخانه‌ها نیز دو واحد صنفی چایخانه به علت اتمام مهلت اخذ مجوز تعطیل و به چهار واحد صنفی سفره ‌خانه سنتی در خصوص رعایت شئونات اسلامی توسط مشتریان اخطار کتبی داده شد.

محمدی افزود: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین در اقدامی دیگر یک واحد صنفی لوازم الکتریکی را به علت فروش تجهیزات ماهواره ‌ای پلمب کردند.

این مقام مسئول با اشاره به کشف 46 ثوب البسه نامتعارف بیان کرد: اجرای این طرح در راستای ارتقاء امنیت اخلاقی در سطح صنوف استان قزوین ادامه دارد.