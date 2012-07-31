شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز جاری شاخص کل بورس 33 واحد بالا رفت و در رقم 24 هزار و 584 واحد به کار خود پایان داد.

همچنین شاخص صنعت با رشدی 33 واحدی مواجه شد و به رقم 19هزار و 516 واحد رسید. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 5 واحد صعود رال تجربه کرد. شاخص بازار اول در حالی افت نامحسوس 0.1 را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با رشدی 241 واحدی در رقم 34 هزار و 803 واحد جاخوش کرد.



معامله گران در روز جاری 134میلیون و 607 هزار و 47 سهم و حق تقدم را به ارزش 328 میلیارد و 460 میلیون و 811 هزار ریال در 12هزار و 925 نوبت معاملاتی جا به جا کردند. در پایان معاملات امروز ارزش روز بازار نیز به رقم 1114 میلیارد ریال رسید.

