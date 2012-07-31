  1. اقتصاد
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

شاخص کل بورس افزایش یافت

در دادوستدهای روز جاری بازار سهام، شاخص کل بورس افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز جاری شاخص کل بورس 33 واحد بالا رفت و در رقم 24 هزار و 584 واحد به کار خود پایان داد.

همچنین شاخص صنعت با رشدی 33 واحدی مواجه شد و به رقم 19هزار و 516 واحد رسید. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 5 واحد صعود رال تجربه کرد. شاخص بازار اول در حالی افت نامحسوس 0.1 را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با رشدی 241 واحدی در رقم 34 هزار و 803 واحد جاخوش کرد.

معامله گران در روز جاری 134میلیون و 607 هزار و 47 سهم و حق تقدم را به ارزش 328 میلیارد و 460 میلیون و 811 هزار ریال در 12هزار و 925 نوبت معاملاتی جا به جا کردند. در پایان معاملات امروز ارزش روز بازار نیز به رقم 1114 میلیارد ریال رسید.
 
کد مطلب 1662660

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