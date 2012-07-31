  1. سیاست
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۵

هاشمی رفسنجانی از حسن حبیبی عیادت کرد

هاشمی رفسنجانی از حسن حبیبی عیادت کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته از حسن حبیبی و سایر بیماران در مرکز قلب تهران عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی روز گذشته از حسن حبیبی در مرکز قلب تهران عیادت کرد و از نزدیک در جریان مراحل مداوای وی قرار گرفت.

در این ملاقات پزشکان معالج با ابراز رضایت از حال عمومی حبیبی آخرین وضعیت روند درمان و بهبودی وی را به اطلاع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندند.

هاشمی رفسنجانی با قدردانی از زحمات پزشکان و کادر بیمارستان از خداوند متعال شفای عاجل و سلامتی کامل را برای دکتر حسن حبیبی مسألت کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سایر بیماران بستری در بخش CCU مرکز قلب نیز عیادت و با آنان به گفتگو پرداخت و برای شفای عاجل آنان دعا کرد.

کد مطلب 1662662

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