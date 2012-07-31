به گزارش خبرنگار مهر، نشست آسیب‌شناسی وضعیت ادبیات و نشر آثار دینی با حضور سیدعلی ‌محمد رفیعی، مهدی کاموس و عبدالعظیم فریدون صبح امروز، سه‌شنبه 10 مرداد ماه در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست که بیش از دو و نیم ساعت به طول انجامید، رفیعی در سخنانی اثر دینی را اثری معرفی کرد که محتوای دینی داشته باشد و افزود: البته گاهی قالب هم در این تعریف وارد می‌شود، اما در این زمنیه بحث‌های فراوان ومتعددی وجود دارد.

رفیعی ادامه داد: پیش از تعریف ادبیات دینی لازم است به تعریف از دین بپردازیم. دین با تعریف من مجموعه‌ای است از هست‌ها، بایدها و پدیده‌ها و متن دینی نیز با این تفسیر از مقوله دعوت حاصل می‌شود.

این نویسنده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در بیان آسیب‌شناسی نشر آثار دینی در کشور آن را مرتبط با چهار مقوله دانست و گفت: به اعتقاد من کشور ما در تولید فرهنگی به ویژه با موضوع دین هنوز نوزاد است و چه در مواجهه با غرب و چه در مواجهه با خودمان در حال رکود هستیم. از سوی دیگر گسست فرهنگی میان گذشته و حال ما وجود دارد و ما را رها نکرده است. در کنار آن عدم تمایل به فعالیت مشارکتی و سرمایه گذاری نیز از دیگر آسیب‌های مبتلابه ما در حوزه ادبیات و نشر آئینی است.

همچنین مهدی کاموس نویسنده و محقق حوزه ادبیات دینی در سخنان خود در این نشست اظهار کرد: گمشده ادبیات دینی ما حقیقت به ویژه توحید است. شاید در دهه‌های 60 و 70 ما با تاکید روی این حوزه بیشتر به تولید اثر می‌پرداختیم، اما در دهه‌ 80 به بعد این موضوع بیش از پیش بر کار ما تاثیر گذاشت.

وی افزود: نشر دینی در کشور ما هم در حوزه مدیریت، هم در حوزه اجرا و هم در پرورش شاعران و نویسندگان دچار مشکل است. نویسنده دینی مگر جز از جامعه از جای دیگری پدید می‌آید؟ او برای رشد یک محیط مناسب می‌خواهد. محیطی که با آن رشد کند و لوازمی که با آن بنویسد.

کاموس همچنین گفت: به طور تاریخی دین در کشور ما از آبشخور منابر و حسینیه‌ها و مساجد به دست مردم می‌رسد و نه از ادبیات و شاید در این فضا رونق نداشتن ادبیات دینی در کشور ما چندان موضوع عجیبی نباشد.

عبدالعظیم فریدون، مدیر انتشارات محراب قلم نیز در این نشست ادبیات دینی را از حیث اجرا دچار دو آسیب اساسی دانست. او گفت: اولین آن بدون شک ضعف ما در تولید محتواست و نویسندگان ما به طور عمده تسلطی بر محتوای دینی برای تالیف یک اثر ندارند و گاه ناشر باید محتوا را برای تولید دینی او فراهم کند.

وی همچنین گفت: بحث دیگر نیز موضوع تصویرگری و آماده سازی کتاب برای نشر و حساسیت‌های پیرامون آن است که به هر شکل نویسنده را دچار آسیب و فرار از این حوزه برای تالیف می‌کند.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.