توهین به سید حسن نصرالله جانبداری از رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، "بهاء الاعرجی" گفت : "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان مورد احترام شیعیان، اهل تسنن و مسیحیان است.

وی افزود: اظهار نظر "احمد العلوانی" عضو فهرست العراقیه درباره دبیرکل حزب الله با توجه به اینکه همه گروهها درباره آن وحدت نظر دارند شگفت آور است.

الاعرجی بیان کرد: همه طوایف به نصرالله احترام می گذارند، زیرا وی با اسرائیل مبارزه کرده است و اظهارات العلوانی علیه نصرالله در واقع جانبداری از اسرائیل است.

شایان ذکر است که احمد العلوانی طی برنامه تلویزیونی ضمن دشنام به دبیرکل حزب الله لبنان، وی را کذاب توصیف و از امیر قطر و همسرش تمجید کرد.