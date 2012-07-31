  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

نماینده پارلمان عراق:

توهین به سید حسن نصرالله جانبداری از رژیم صهیونیستی است

توهین به سید حسن نصرالله جانبداری از رژیم صهیونیستی است

رئیس فراکسیون الاحرار با اشاره به توهین یکی از اعضای فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی به دبیر کل حزب الله لبنان، آن را به نفع رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، "بهاء الاعرجی"  گفت : "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان مورد احترام شیعیان، اهل تسنن و مسیحیان است.

وی افزود: اظهار نظر "احمد العلوانی" عضو فهرست العراقیه درباره دبیرکل حزب الله با توجه به اینکه همه گروهها درباره آن وحدت نظر دارند شگفت آور است.

الاعرجی بیان کرد: همه طوایف به نصرالله احترام می گذارند، زیرا وی با اسرائیل مبارزه کرده است و اظهارات العلوانی علیه نصرالله در واقع جانبداری از اسرائیل است.

شایان ذکر است که احمد العلوانی طی برنامه تلویزیونی ضمن دشنام به دبیرکل حزب الله لبنان، وی را کذاب توصیف و از امیر قطر و همسرش تمجید کرد.

کد مطلب 1662666

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