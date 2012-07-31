تل آویو در پی اجرای سناریوی تجزیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کمسمولسکایا پراوادا در گزارشی اعلام کرد: تل آویو تلاش دارد سوریه را بر مبنای سناریوی سومالی تجزیه کند که این طرح بر خلاف اطلاعاتی است که بر مبنای آن گفته می شود اسرائیل موافق بقای نظام فعلی سوریه است.

این روزنامه روسی با استناد به دیدار اخیر "بنیامین نتانیاهو" و "آویگدور لیبرمن" با "ولادیمیر پوتین" اعلام کرد: پوتین در این ملاقات بر نقش سنتی روسیه در تلاش برای حفظ ثبات جهان تاکید ورزید.

به گزارش النشره ، در مقابل مقامات اسرائیلی بر ضرورت کناره گیری بشار اسد از قدرت و تجزیه سوریه به مناطق متعدد تحت کنترل گروههای مسلح تاکید کرده اند تا در صورت حمله به ایران مانعی نداشته باشند.