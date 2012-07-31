اولین نشست خادمان رسانه ای کریمه اهل بیت(س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست خادمان رسانه ای کریمه اهل بیت(س) با حضور شاهرخ کافی القراء کارگردان سازمان صدا و سیما، محمودرضا قمری تهیه کننده، وحید حیاتی مدیر تولید و عبدالله جلالی نماینده شبکه قرآن در قم، حسین نطنزی مدیرآموزش، سید مهدی میرقیاصی مدیر تولید و محمد حسین رجایی فر مدیر روابط عمومی دانشکده صدا و سیما قم در حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار شد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس قم در حاشیه این نشست اظهار داشت: نشست خادمان رسانه ای با هدف هم اندیشی، هدایت جریان رسانه ای آستان مقدس قم از طریق نقد، مقابله با تهاجم رسانه ای غرب، کیفیت بخشی به تولیدات رسانه ای با موضوع حضرت معصومه(س) و ایجاد ارتباط موثر با تولید کنندگان آثار رسانه ای برگزار شد.



حجت الاسلام رضا صادقی بیان داشت: فراگیر کردن فرهنگ زیارت از طریق رسانه و ایجاد مرجعیت علمی در عرصه هنر اسلامی نیز از دیگر اهداف این نشست بود.



تکریم زائر و اصحاب رسانه یکی از مهمترین مولفه فعالیت های رسانه ای است



مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس قم عنوان کرد: تکریم زائر و اصحاب رسانه، رعایت عدالت و انصاف رسانه ای، پرهیز از ضربه زدن به نیروها و مجموعه های ارزشی، رعایت استقلال فرهنگی و هنری آستان مقدس قم، پرهیز از شخصیت پروری غیر منطقی و اولویت قرار دادن برنامه های حرم مطهر و دروس خارج فقه حضرات آیات از مهمترین مولفه های فعالیت رسانه ای در حرم حضرت معصومه(س) هستند.



یادآور می شود فعالان رسانه ای علاقه مند، می توانند جهت حضور در نشست ها و عضویت در مجمع خادمان رسانه ای کریمه اهل بیت(س) با شماره تلفن های 02517119198 و 02517119197 تماس حاصل کنند.



اعزام 500 نفر از فراگیران مرکز قرآن و حدیث به مشهد اردهال



مدیر اداره کل تعلیم و تربیت معاونت فرهنگی آستان مقدس قم اظهار داشت: مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) بیش از سه هزار قرآن آموز و فراگیر دارد که مشغول به آموختن رشته های مختلف قرآنی اعم از قرائت، حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن و حدیث هستند.



حجت الاسلام علی قاسمی بیان داشت: اردوی سیاحتی زیارتی مشهد اردهال و نیاسر کاشان با حضور بیش از 300 نفر از خواهران و 200 نفر از برادران به همّت مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) برگزار شد.



حجت الاسلام قاسمی ادامه داد: این برنامه به منظور تشویق و تقدیراز فراگیران برتر این مرکز برگزار شد.