  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

ارئه نرم افزارهای امنیتی و آنتی ویروس به مشترکان اینترنت پرسرعت

ارئه نرم افزارهای امنیتی و آنتی ویروس به مشترکان اینترنت پرسرعت

یکی از اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، برای نخستین بار در ایران این امکان را برای مشترکانش فراهم کرد تا بتوانند از محصولات امنیتی و آنتی ویروس به صورت اشتراک ماهانه و سالانه استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اپراتور شاتل ارائه‌ دهنده خدمات اینترنت پرسرعت با آغاز همکاری با شرکت "کاسپرسکی" راهکارهایی در زمینه تامین امنیت شبکه کاربرانش اتخاذ کرد.

 با توجه به اهمیت و لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی در دنیای اینترنت، در حال حاضر کاربرانی که دارای اشتراک اینترنتی از این شرکت هستند، می توانند با تهیه جدیدترین محصول شرکت کسپرسکی به صورت کامل از سیستم خود در مقابل تمامی تهدیدهای سایبری (دنیای کامپیوتر و اینترنت) حفاظت کنند.

این اپراتور اینترنتی با هدف تکمیل سبد محصولات خود و فراهم آوردن رضایت مشتریان، راهکار امنیت اینترنت کاسپرسکی را در سبد محصولات خود قرار داده و شناسایی نیازهای مشترکان و تامین آنها، از جمله مهم ترین مواردی است که این رویکرد براساس آن اتخاذ شده است.

از آنجایی که یکی از دلایل تماس مشترکان با سرویس پشتیبانی 24 ساعته شاتل، آلوده شدن سیستم ها بوده است محصول نرم افزاری کاسپرسکی توسط این شرکت به مشتریان ارائه می‌شود که فروش این محصول برای کاربران خانگی به صورت رسمی آغاز شده است.

کاربران خانگی این امکان را خواهند داشت که بتوانند از محصولات کاسپرسکی، در قالب بسته‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله بهره مند شوند.

کد مطلب 1662671

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