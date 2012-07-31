  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

عسگری خبر داد:

کشف کالای قاچاق در قزوین

کشف کالای قاچاق در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین، از کشف 9 هزار و 500 پاکت سیگار و 210 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه در دو اقدام پلیسی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان برای یک دستگاه سواری پراید مشکوک و دستور ایست صادر کردند.
 
وی یادآورشد: این ماموران پس از متوقف کردن خودروی پراید، در بازرسی از آن تعداد 9 هزار و 500 پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو پراید را دستگیر کردند.
 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین افزود: ماموران پاسگاه کورانه قزوین نیز در اقدامی دیگر هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، تهران به یک دستگاه سواری پژو روآ مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
 
عسگری بیان کرد: در این اقدام 210 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در بازرسی از صندوق عقب پژو روآ کشف و راننده خودرو دستگیر شد.
 
کد مطلب 1662674

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها