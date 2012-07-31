کشف کالای قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربان عسگری در این باره اظهارداشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان برای یک دستگاه سواری پراید مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی یادآورشد: این ماموران پس از متوقف کردن خودروی پراید، در بازرسی از آن تعداد 9 هزار و 500 پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و راننده خودرو پراید را دستگیر کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین افزود: ماموران پاسگاه کورانه قزوین نیز در اقدامی دیگر هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوین، تهران به یک دستگاه سواری پژو روآ مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

عسگری بیان کرد: در این اقدام 210 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در بازرسی از صندوق عقب پژو روآ کشف و راننده خودرو دستگیر شد.

