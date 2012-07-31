بیش از 15 هزار بازرسی ویژه ماه رمضان در قم انجام شد

احمد سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم از 15 تیرماه افزود: تا تاریخ هفت مردادماه تعداد 15 هزار و 127 مورد بازرسی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: این تعداد بازرسی از واحدهای تولیدی - صنفی، تولیدی صنعتی، شرکت های پخش، واحدهای خدماتی، انبار و سردخانه، واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی انجام شد.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: در این راستا تعداد یک هزار و 67 مورد پرونده تخلف به ارزش چهار میلیارد و 888 میلیون و 106 هزار ریال تشکیل شد.



سمیعی نسب ابراز کرد: عمده پرونده‌های تشکیل شده گران فروشی 388 مورد، عدم درج قیمت 363 مورد، عرضه خارج از شبکه 18 مورد، عرضه کالای قاچاق 19 مورد، عدم صدور فاکتور 61 مورد، عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی 192 مورد و کم فروشی و تقلب 69 مورد است.



وی درباره نظارت بر نانوایی ها نیز گفت: بازرسان سازمان در این مدت تعداد 2 هزار و 274 مورد بازرسی از کارخانه جات تولیدی آرد و نانوایی های قم به عمل آوردند که در این بازرسی ها 134 مورد پرونده تخلف شناسایی شد.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در خصوص ارزش ریالی این پرونده ها افزود: ارزش این پرونده‌ها 20 میلیون و 339 هزار و 870 ریال بوده است.



سمیعی نسب در خصوص نظارت بر مراکز عرضه سوخت، حمل و نقل و لوازم یدکی خودرو عنوان داشت: در این رابطه 147 مورد بازرسی انجام و 24 پرونده تخلف به ارزش 525 میلیون و 570 هزار ریال و 576 ریال تشکیل شد.



وی اعلام کرد: طی مدت یاد شده تعداد یک هزار و 239 مورد گزارش از طریق ستاد خبری گزارش شد که به بازرسان ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیشترین تخلفات را در زمینه گران فروشی، عدم صدور فاکتور و درج قیمت ذکر کرد و بیان داشت: این شکایات بیشتر در زمینه گروه مواد غذایی بوده است.

