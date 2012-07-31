نمایشگاه خوشنویسی و گرایشهای نوین در قدس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار نقاشی خط، خوشنویسی و گرایشهای نوین از این هنرمند در رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق تا 12 مردادماه سال جاری در محل دانشگاه آزاد واحد قدس، آماده بازدید علاقمندان است.



این نمایشگاه به همت شورای اسلامی و روابط عمومی شهرداری قدس، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس، اداره فرهنگ و ارشاد و دانشگاه آزاد این شهرستان برپا شده است.

شهردار قدس به مشکلات 50 نفر از شهروندان رسیدگی کرد

سرپرست شهرداری قدس با اشاره به برگزاری جلسات ملاقات مردمی مسئولان، این دیدارها را در راستای تکریم ارباب رجوع و بررسی مسائل و مشکلات مردم عنوان کرد و اظهار داشت: سه شنبه هر هفته برنامه دیدار مردمی به صورت مداوم در شهرداری برگزار می شود و مردم شهرستان نیز می توانند به راحتی با مسئولان واحد و مدیران مربوطه دیدار داشته باشند.



علی اصغر امیریان با اشاره به مشکلات مراجعه کنندگان، افزود: مشکلاتی که از سوی مردم مطرح می شود، مرتبط با دیگر دستگاه های خدماتی، شخصی و ... است که این مهم با همراهی و مشارکت دیگر مسئولان شهرستان در دستور کار قرار می گیرد.

چهارمین دوره مسابقه آشپزی سفره های آسمانی در قدس برگزار می شود



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گفت: این سازمان در نظر دارد به منظور پاسداشت ماه ضیافت الهی و همزمان با جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) چهارمین مسابقه آشپزی تحت عنوان سفره های آسمانی را برگزار نماید.



داود حبیبی افزود: هدف از این مسابقه ترویج استفاده از سفره های ساده و سالم افطار، توسعه فرهنگ آشپزی غذاهای سنتی در بین خانواده ها و تشویق خانواده ها به این امر است که در این مسابقه غذاهای ارائه شده براساس نوع، طعم، کیفیت و تزئین مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با داوری اساتید برجسته به برگزیدگان جوایز نفیسی اهداء خواهد شد .



برگزاری اولین همایش تخصصی حقوق و توسعه شهری در قدس

اولین همایش تخصصی حقوق و توسعه شهری در قدس برگزار شد. در این همایش که به همت کمیسیون حقوقی شورا و اداره حقوقی شهرداری قدس برگزار شد، با هم اندیشی جمعی از حقوقدانان، مهندسین، مدیران شهرستان همراه بود، پیرامون آیتم های موثر در شهرسازی صحیح و پیشگیری از جرم و همچنین حقوق شهرسازی بحث و تبادل نظر شد.



در این مراسم کریم حبیب پروین دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس در خصوص معیارهای توسعه شهری، حقوق شهروندان و وظایف شهرداری موضوعاتی را مطرح کرد.



وی اظهار داشت: توسعه شهری یک ضرورت است، در این دوران کلانشهرها در حال افزایش اند و تار و پود روابط اجتماعی و انسانی و سازمانی و روابط بین مدیریت، حاکمیت و ساکنین بین این اجتماعات انسانی دستخوش تحولات است.