استفاده رایگان دانش آموزان شرکت کننده در طرح اوقات فراغت از اردوگاه های قم

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تمامی پایگاه های تابستانی آموزش و پرورش آمادگی کامل را جهت پذیرش آن دسته از دانش آموزان که علاقه مند به حضور در پایگاه ها هستند را دارد که با تخفیف ویژه و حتی رایگان پذیرش کنند.



وی ادامه داد: ضمن اینکه همه شهریه دریافتی از تمام دانش آموزان، در ستاد اوقات فراغت به تصویب رسیده که متناسب با توان دانش آموزان بوده است زیرا هدف آموزش و پرورش درآمدزایی نیست بلکه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی است که هزینه ناچیزی از دانش آموزان دریافت می شود.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: تمام دانش آموزان شرکت کننده در پایگاه ها از اردوگاه های استان به طور رایگان استفاده خواهند کرد.



وی ادامه داد: دانش آموزان در پایگاه ها چندین نوبت جهت نمایش فیلم به سالن اعزام شده که رایگان بوده و در طول تابستان نیز در سه نوبت برنامه استخر خواهند داشت که فقط در قبال آن هزار تومان پرداخت خواهند کرد.



حمزه ای اضافه کرد: بازدید از موزه های استان از جمله موزه حرم مطهر و موزه علوم و فنون و خلاقیت نیز رایگان است و در واقع هزینه پرداخت این امور بر عهده معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خواهد بود.