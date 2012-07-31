تجارت محور نخست توسعه سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار ظهر سه شنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این استان از ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برخوردار است که در تولید و ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد.

وی گفت: برای پذیرش طرح ‌های جدید هیچ محدودیتی قائل نبوده و با توجه به توجیه اقتصادی آنها در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با توجه به همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان از شرایط ویژه ‌ای برای صادرات و واردات کالا برخوردار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: یکی از وظایف این سازمان تنظیم، کنترل و نظارت بر بازار است که در این زمینه اصناف مهم‌ ترین نقش را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 31 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد، گفت: اصناف بزرگ ‌ترین تشکل خصوصی به لحاظ اقتصادی و اشتغال را به خود اختصاص داده ‌اند.

وی افزود: 140 نفر بازرس در قالب 70 اکیپ بازرسی و بیش از 280 ناظر افتخاری در سطح استان، به صورت نامحسوس به کنترل بازار مشغولند.

میرشکار اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 86 هزارو 202 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، توزیعی و تولیدی در سطح استان به عمل آمده که در این راستا دو هزار و 404 واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی گفت: مردم استان می توانند در صورت بروز هرگونه تخلف گزارشات خود را از طریق تلفن 124 درمیان گذاشته تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی با اشاره به طرح شبنم نیز افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از طریق کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی و با همکاری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف و اتحادیه ای صنفی مرتبط به اطلاع رسانی کامل و کافی به تمام صاحبان کالاهای مشمول طرح، واحدهای صنفی و مصرف کنندگان اقدام نموده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: در خصوص کالاهای مشمول طرح موجود در سطح عرضه که فاقد کد رهگیری شبنم می باشند، کلیه واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی باید با مراجعه به اتحادیه های صنفی مربوط نسبت به تکمیل فرم درخواست کد رهگیری اقدام کنند.

وی گفت: در خصوص اجرای طرح شبنم تاکنون 160 هزار بارکد دریافت شده که از این تعداد 81 هزار و 500 بارکد در سراسر استان نصب شده است.