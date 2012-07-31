انجمن مشترک خبرنگاران ایران و چین تشکیل شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با «جای خوی شون» رئیس اتحادیه خبرنگاران چین، پیشنهاد تشکیل انجمن مشترک روزنامهنگاران را مطرح کرد.
در این دیدار مهمانپرست تاکید کرد: با توجه به اینکه هر دو کشور دارای انجمنهای روزنامهنگاری هستند میتوان انجمنی مشترک از روزنامهنگاران هر دو کشور تشکیل داد.
وی ادامه داد: ما در ایران این آمادگی را داریم که شرایط راهاندازی این انجمن را فراهم کنیم و از شما به عنوان رئیس اتحادیه دعوت میکنیم که در راس هیئتی رسانهای به ایران بیایید و امیدواریم طرف چینی هم همکاریهای لازم را داشته باشد.
این مقام مسئول کشورمان تاکید کرد: ظرف سال گذشته و سالجاری میلادی چند هیئت از هنرمندان و اهالی رسانه ایران به چین ٱمدند ولی باید سعی کنیم این مبادلات فرهنگی تقویت شود که یکی از راههای آن عقد قرارداد همکاریهای مشترک است.
در همین رابطه رئیس اتحادیه روزنامهنگاران چین نیز گفت: ما نیز از پیشنهاد شما استقبال میکنیم و درباره آن فکر خواهیم کرد تا بتوانیم در آینده انجمن مشترک خبرنگاران ایران و چین را تشکیل دهیم.
خوی شون افزود: انجمن خبرنگاران چین به روابط با خبرنگاران و رسانههای ایران بسیار اهمیت میدهد و به روابط رسانهای مانند دیگر سطوح روابط دو کشور نگاه میکنیم. رابطه رسانهای چین و ایران از سال 1970 آغاز شده و این رابطه 40 ساله رو به افزایش است.
خوی شون با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توسعه رسانهای فراهم نمیشود، تشریح کرد: ما امیدواریم تعاملها تقویت شود و شما هم بیشتر از حقایق کشور چین را در رسانههایتان مطرح کنید.
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