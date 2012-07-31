نتایج اولیه کنکور ساعت14 فردا اعلام می شود/ همه داوطلبان مجاز شدند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ ابراهیم خدایی عصر امروز با حضور در میان خبرنگاران گفت: این نتایج که شامل کارنامه اولیه می شود، در سامانه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

وی افزود: همه داوطلبان کنکور سراسری مجاز شده اند و 450 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه شده اند.

رئیس سازمان سنجش گفت: ظرفیت نهایی پذیرش در این آزمون 573 هزار نفر است.

به گزارش مهر، داوطلبان مجاز کنکور پس از اطلاع از نتیجه آزمون خود می توانند از 17 تا 23 مردادماه جاری، 100 کدرشته را انتخاب کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1391 در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی، هنر و زبانهای خارجی هم اکنون منتشر شده است.