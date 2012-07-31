راه ‌اندازی خط تولید تبلت در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی افزود: با سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی انواع نمایشگر LED ، LCD ، گیرنده ‌های دیجیتال تلویزیون و تبلت ساخته می‌ شود.

وی همچنین با بیان اینکه تکنولوژی محصولات تولیدی از کشورهای چین و کره جنوبی است، اظهار داشت: کارخانه تبلت توانایی تولید و مونتاژ سالانه حدود 70 هزار دستگاه انواع محصولات نمایشگر را دارد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: این پروژه در مرحله نخست فاز صنعت منطقه آزاد انزلی برای بیش از 40 نفر شغل ایجاد می‌ کند.

اشتغالزایی در پروژه مسکن مهر معلولان

دبیر شورای هماهنگی معلولان بهزیستی گیلان از اشتغال 100 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پروژه مسکن مهر معلولان شهرستان آستارا خبر داد.

رحیم بدلی با اشاره به پیشرفت قابل قبول پروژه مسکن مهر معلولان آستارا برای بهره ‌برداری در دهه فجر امسال اظهار داشت: موسسه خیریه معلولان آستارا متشکل از گروه فنی و با تجربه است که پروژه مسکن مهر را با کمک متخصصان عمران و معماری در حال احداث دارد.

وی زمان افتتاح و اتمام کل پروژه 200 واحدی مسکن مهر معلولان آستارا را دهه فجر امسال اعلام کرد و افزود: با تلاش و همت شبانه‌ روزی کارکنان این پروژه محوطه سازی آن بیش از 90 درصد پیشرفت داشته است.

دبیر شورای هماهنگی معلولان بهزیستی گیلان گفت: تا حدودی تمام تاسیسات فنی برای واحدهای مسکونی مهر معلولان انجام گرفته و طراحی پروژه سیستم فاضلاب به صورت تصفیه‌ خانه مرکزی برای اجرا به سازمان ارائه شده که پس از تائید به اجرا در خواهد آمد.

پلمب یک واحد دانه ‌بندی شن و ماسه دررودبار

رئیس محیط زیست رودبار از پلمب یک واحد دانه ‌بندی شن و ماسه در این شهرستان خبرداد و گفت: یک واحد دانه ‌بندی شن و ماسه به دلیل عدم رعایت مسائل زیست ‌محیطی توسط این اداره پلمب و از ادامه کار این واحد جلوگیری به عمل آمد.

علی امیری افزود: کارشناسان اداره محیط زیست رودبار برای کنترل آلودگی به صورت مستمر از واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی بازدید و راهکارهای زیست ‌محیطی را به صاحبان آنها ابلاغ می ‌کنند.

وی اظهارداشت: به دلیل ورود بدون کنترل پساب واحد دانه ‌بندی شن و ماسه به داخل رودخانه سفیدرود، اخطاریه‌ های متعددی به صاحب واحد مزبور ابلاغ شد اما صاحب این واحد نسبت به اصلاح و تمکین آن اقدامی انجام نداد.

افزایش 15 سال سن امید به زندگی در گیلان

معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان از افزایش 15 سال سن امید به زندگی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در این استان خبر داد و گفت: افزایش سن امید به زندگی از موفقیت ‌های انسانی محسوب می ‌شود.

غلامعلی رضوانی با اشاره به اینکه اجرای قانون پزشک خانواده موجب صرفه‌ جویی در هزینه درمان و دارو می ‌شود، افزود: اجرای این طرح باعث تسهیل در برطرف کردن مشکلات مردم و همینطور هزینه‌ های عمومی هدفمند خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز سلامت انسان و انسان سالم را در توسعه کشورها موثر دانست و گفت: سلامتی مردم به دستگاههای مختلف وابستگی دارد.

حسن بهبودی با اشاره به اجرای پزشک خانواده در کشور و گیلان یادآورشد: اجرای پزشک خانواده موجب ساماندهی سلامت مردم و کاهش هزینه‌ های درمان می‌ شود.

اهدای جهیزیه به نوعروسان بی‌سرپرست آستارا

مسئول جامعه خیران آستارا از اهدای جهیزیه به 10 نوعروس بی‌ سرپرست این شهرستان خبر داد و گفت: مشارکت در امور خیر باید به دور از هرگونه ریاکاری باشد.

بیژن حیادخت افزود: در آموزههای دینی پنهانی بودن امور خیر موجب افزایش ثواب آن و جلب رضایت خداوند می ‌شود.

وی یکی از اهداف برگزاری همایش خیران آستارا را جمع‌آوری کمکهای خیران برای اهدای جهیزیه به نوعروسان بی ‌سرپرست این شهرستان عنوان کرد و اظهارداشت: اهدای جهیزیه به 10 نفر از نوعروسان بی‌ سرپرست از ضروریات بوده اما در صورتی که میزان کمکهای جمع ‌آوری شده افزایش یابد به 50 نفر از نوعروسان بی‌ سرپرست جهیزیه اهدا خواهیم کرد.

رئیس کمیته امداد آستارا نیز در این مراسم جامعه خیران این شهرستان را یکی از حامیان بزرگ مددجویان کمیته امداد و بهزیستی آستارا عنوان کرد.

رحمت رجبی ادامه داد: جامعه خیران آستارا با سابقه فعالیت پنج ساله خود در تمام اعیاد و مناسبتهای اسلامی به ویژه در ماه مبارک رمضان بانی خیر و برکت می ‌شود که هیچ بهانه‌ ای بهتر از سفره افطار نیست.

پارکبانان رشت درنیم ساعت اول نباید پولی بگیرند

معاون برنامه ‌ریزی حمل و نقل و ترافیک شهردار رشت گفت: طبق قانون مصوب، پارکبانان نباید نیم ساعت نخست که پارک خودرو رایگان است، پولی از صاحبان خودروهای پارک شده دریافت کنند.

فرهاد نصیری با اشاره به وضعیت اجرای طرح پارکبان در برخی خیابانهای رشت و تخلف عده‌ای از پارکبانان در زیاد گرفتن پول بر خلاف قیمت درج شده در قبض‌ های صادره اظهار داشت: طرح پارکبان از جمله طرحهایست که سازمان ترافیک با نظارت آن را انجام می ‌دهد.

وی ادامه داد: در برخی خیابانها قبض ‌های پارکبان 300 تومان و 500 تومانی است که پارکبان وظیفه دارد طبق قیمت مصوب روی قبض‌ ها از مشتری پول بگیرد.

معاون برنامه ‌ریزی حمل و نقل و ترافیک شهردار رشت گفت: قبض‌ هایی که 300 تومان نوشته شده پارکبان نباید به بهانه نداشتن پول خرد، از مشتری 500 تومان بگیرد این کار قابل پیگیری است.