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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

گلشنی خبر داد:

شطرنج‌بازان اصفهانی آماده حضور در رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج

شطرنج‌بازان اصفهانی آماده حضور در رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج استان اصفهان گفت: دو نفر از شطرنج‌بازان اصفهان تیم ملی ایران را در رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج استانبول که از پنج تا 20 شهریورماه برگزار می‌شود همراهی می‌کنند.

حسین گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیما جوانبخت و شاهین زنگنه به عنوان نمایندگان اصفهان در رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج استانبول که در رده سنی زیر 12 سال و در دو قسمت بانوان و آقایان برگزار می‌شود، در تیم ملی شطرنج ایران حضور دارند.

وی در مورد تفاهم‌نامه منعقده بین هیئت شطرنج استان اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان این استان با بیان اینکه مبلغ این تفاهم‌نامه 41 میلیون تومان است، تصریح کرد: البته تاکنون و با گذشت چندماه از سال جاری هنوز هیچ بودجه‌ای به حساب هیئت ریخته نشده است.

رئیس هیئت شطرنج استان اصفهان اشاره‌ای به پرنیان عباسی، شطرنج‌باز خردسال اصفهانی کرد و بیان داشت: عباسی با به دست آوردن مقام نخست رقابت‌های شطرنج ویتنام عنوان خردسال‌ترین استاد فیده کشور را از آن خود کرده است.

وی در مورد رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور اظهار داشت: هیئت شطرنج استان اصفهان در این مسابقات سه سهمیه داشته و نیما جوانبخت نیز به طور مستقیم و بدون هیچ شرط و شروطی وارد رقابت‌های فینال شطرنج قهرمانی کشور می‌شود.

کد مطلب 1662695

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