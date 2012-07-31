حسین گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیما جوانبخت و شاهین زنگنه به عنوان نمایندگان اصفهان در رقابتهای المپیاد جهانی شطرنج استانبول که در رده سنی زیر 12 سال و در دو قسمت بانوان و آقایان برگزار میشود، در تیم ملی شطرنج ایران حضور دارند.
وی در مورد تفاهمنامه منعقده بین هیئت شطرنج استان اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان این استان با بیان اینکه مبلغ این تفاهمنامه 41 میلیون تومان است، تصریح کرد: البته تاکنون و با گذشت چندماه از سال جاری هنوز هیچ بودجهای به حساب هیئت ریخته نشده است.
رئیس هیئت شطرنج استان اصفهان اشارهای به پرنیان عباسی، شطرنجباز خردسال اصفهانی کرد و بیان داشت: عباسی با به دست آوردن مقام نخست رقابتهای شطرنج ویتنام عنوان خردسالترین استاد فیده کشور را از آن خود کرده است.
وی در مورد رقابتهای شطرنج قهرمانی کشور اظهار داشت: هیئت شطرنج استان اصفهان در این مسابقات سه سهمیه داشته و نیما جوانبخت نیز به طور مستقیم و بدون هیچ شرط و شروطی وارد رقابتهای فینال شطرنج قهرمانی کشور میشود.
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