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۲۵ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۵۱

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با "مهر" : پذيرش دانشجو در دوره هاي مشترك، پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي دولتي را تحت تاثير قرار نمي دهد // پذيرش دانشجوي پولي شيوه اي جايگزين براي اعزام دانشجو به خارج از كشور است

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با "مهر" : پذيرش دانشجو در دوره هاي مشترك، پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي دولتي را تحت تاثير قرار نمي دهد // پذيرش دانشجوي پولي شيوه اي جايگزين براي اعزام دانشجو به خارج از كشور است

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت : پذيرش دانشجو در دوره هاي مشترك و با اخذ شهريه شيوه اي جايگزين است، به اين معني كه به جاي اعزام دانشجويان به خارج از كشور و تحمل هزينه هاي گزاف با همكاري دانشگاه هاي خارجي دوره هاي مشترك در مقاطع مختلف تحصيلي در داخل كشور ايجاد مي شود تا دانشجويان بتوانند در داخل كشور به تحصيل ادامه دهند. اين يك شيوه جايگزين به منظور دسترسي به آموزش عالي است.

دكتر خالقي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان مطلب فوق افزود : پذيرش دانشجوي پولي در دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارج از كشور كه اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان را موجب شد، از سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد. دوره هاي مشترك به عنوان دسترسي به آموزشي عالي جايگزين اعزام به خارج از كشور درنظر گرفته شده است.

وي تصريح كرد : پذيرش در دوره هاي مشترك و با اخذ شهريه بر اساس قوانين كشوري است و مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع را به تصويب رسانده است. دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي در قالب توسعه همكاري هاي علمي با دانشگاه هاي خارج از كشور صورت مي گيرند.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان كرد : دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي و پذيرش دانشجوي پولي در اين دوره ها مصوب شوراي گسترش وزارت علوم مي باشد و دانشگاه صنعتي اصفهان نيز براي ايجاد چنين دوره هايي مجوز لازم را اخذ نموده است. بنابراين اقدام دانشگاه صنعتي اصفهان كاملا قانوني بوده است.

وي يادآور شد : آنچه در اين ميان مهم است اطلاع رساني در زمينه اين دوره هاي آموزشي است تا دانشجويان و علاقه منداني كه مايل به ادامه تحصيل هستند و توانايي پذيرش در اين دوره ها را داشته باشند بتوانند با پذيرش در اين دوره ها به تحصيل خود ادامه دهند.

دكتر خالقي افزود : نه تنها دانشگاه صنعتي اصفهان، بلكه دانشگاه هايي مثل دانشگاه صنعتي شريف، اميركبير، خواجه نصيرالدين طوسي و ... نيز مجوز ايجاد چنين دوره هايي را دريافت كرده اند. بنابراين دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي دوره هاي جديد نيست. اين دوره ها در مقاطع تحصيلي مختلف ايجاد شده اند.

وي تصريح كرد : در يك زمان دانشجو از طريق بورسيه يا آزاد براي ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام مي شد. حال به اين نتيجه رسيده ايم كه مي توان به جاي اعزام دانشجويان به خارج از كشور و تحمل هزينه هاي گزاف اين دوره ها را با مشاركت دانشگاه هاي خارجي در داخل كشور ايجاد كنيم.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود : ايجاد دوره هاي مشترك يك شيوه جايگزين است و به هيچ عنوان پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتي تحت تاثير اين دوره ها نخواهد بود.

کد مطلب 166270

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