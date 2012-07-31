سفرای ایران و فلسطین در لبنان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر فلسطین در این دیدار اظهار داشت: باعث افتخار است که دیدارهای دوره ای خود با سفرای مقیم در لبنان را با سفیر جمهوری اسلامی ایران آغاز می نمایم. جمهوری اسلامی ایران حامی قضیه فلسطین است و انقلاب اسلامی در ایران، سفارت رژیم صهیونیستی را تعطیل و پرچم فلسطین را در قلب تهران برافراشت.

اشرف دبور به عمق احترام و محبت فلسطینی ها نسبت به حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:«بنده از قدیم با ابوعمار یاسر عرفات بودم. در منزل ما و هر فلسطینی دیگری تصاویری از حضرت امام خمینی(ره) و یاسر عرفات نصب بود.»

سفیر فلسطین همچنین به تحولات منطقه و حمایت های وقیحانه آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره نمود و گفت:«رژیم صهیونیستی هیچ امتیازی در روند مذاکرات به فلسطینی ها نداده و اخیرا نیز میت رومنی کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نیز قدس را پایتخت اسرائیل معرفی کرده است. آنها قدس را در خطر قرار داده اند و قویا سیاست های یهودی سازی را پیگیری می کنند. باید به شهروندان قدس کمک کنیم تا بتوانند در مقابل این رژیم مقاومت کنند. ایران قوی، سوریه قوی قضیه فلسطین را قوی می سازد و هم اینک نیز همگی روی ما فشار می آورند که قضیه تشکیل دولت فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح نکنیم.»

غضنفر رکن آبادی نیز در این دیدار با تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال قضیه فلسطین اظهار داشت:«فلسطین در قلب همه ایرانی ها حضور دارد و ایران در همه عرصه ها این قضیه را در اولویت کاری خود قرار داده است. همه مشکلات غرب با ایران بر سر قضیه فلسطین می باشد ولی ما همه تحریم ها و این مشکلات را تحمل می کنیم و با عزت از فلسطین حمایت می نمائیم. همچنانکه در سوریه ایستاده ایم و معتقدیم موضوع سوریه، ساقط نمودن بشار اسد نیست بحث نجات دادن اسرائیل از زوال و سقوط است و لذا از ملت و حکومت سوریه حمایت می کنیم.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت های بیدریغ آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت:«آمریکائی ها با صراحت می گویند که حمایت از امنیت اسرائیل موضوعی مقدس است. این وضعیت ماموریت ما برای حمایت از فلسطین و قدس را سنگین تر می کند.»

در این دیدار همچنین موضوع روز جهانی قدس به ابتکار حضرت امام خمینی(ره) و برنامه های متعدد روز قدس سال جاری مورد گفتگو قرار گرفت.