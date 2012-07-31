20 هزار ختم قرآن در زندان های خراسان رضوی انجام شود

حجت الاسلام رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ماه رمضان تمامی زندان های استان از مبلغان دینی بهره مندند و کلاس های آموزشی قرآن نیز در سال برگزار می شود.

وی گفت: زندان های خراسان رضوی از 54 روحانی در طول سال بهره مند است اما به مناسبت ماه رمضان این تعداد صد نفر افزایش یافته تا کلاس های قرآنی با کیفیت و پوشش بیشتری برگزار شود.

وی بیان کرد: در این کلاس ها عمدتا آموزش قرآن، احکام و اعتقادات به زندانیان آموزش داده می شود که البته این آموزش ها در طول سال ادامه خواهد داشت.

رستمی تاکید کرد: طرح زنگ آموزشی در زمینه های مختلف با همکاری ادارات آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و دیگر نهادها در دستور کار قرار گرفته است.