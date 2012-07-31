قیمت ساخت و زمین مسکن ویژه تهران مشخص نیست

ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن ویژه در تهران اظهار داشت: هنوز قیمت ساخت و زمین این مسکن تعیین نشده و هر قیمتی هم که اعلام شود غیر کارشناسی و نادرست است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان افزود: قیمت زمین را بر اساس هزینه آماده سازی تعیین می کنند و دولت هم زمین فروش نیست که به بنگاه مراجعه کند تا قیمت یک ملک را دربیاورد بلکه با احتساب هزینه ها باید قیمت را مشخص کند.

وی با بیان اینکه اعیانی یک ملک هم براساس دیگر هزینه ها مشخص خواهد شد،، اظهار داشت: اعیانی براساس هزینه ساخت، صدور پروانه ساختمانی، نظام مهندسی و دیگر هزینه های لازم برای صدور مجوز ساخت تعیین می شود بنابراین در حال حاضر نمی توان قیمت مشخصی را برای مسکن ویژه تهران اعلام کرد.

رهبر قیمت ساخت را مانند دیگر پروژه های مسکن مهر 330 هزار تومان در هر مترمربع اعلام کرد و افزود: این پروژه ها به دلیل اینکه صنعتی سازی هستند، 25 میلیون تومان وام دارند که علاوه بر آن متقاضی باید مبلغی را متناسب با متراژ واحد و امکانات آن بپردازد که این مبلغ هم پس از بررسی هزینه ها اعلام می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه هم اکنون نمی توان به صراحت قیمت را اعلام کرد، گفت: احتمال دارد که در ابتدا یک مبلغی بصورت علی الحساب از متقاضی دریافت شود تا در پایان پروژه و زمان تحویل، متقاضی باقی آن را بپردازد.

به گزارش مهر، شرایط ثبت نام مسکن ویژه در شهر تهران تا آخر این هفته اعلام می شود و ثبت نام هم از عید فطر آغاز خواهد شد. دولت مناطق تهرانسر، حکیمیه و چیتگر را برای ساخت مسکن مهر در شهر تهران در نظر دارد و به همین منظور در ابتدا کلنگ ساخت در تهرانسر برای ساخت 10 هزار واحد مسکن مهر به زمین زده شد.

این آپارتمان ها به نسبت به دیگر واحدهای مسکن مهر، گران تر هستند و براساس شرایطی که تاکنون اعلام شده، متقاضی باید مبلغی را برای پیش پرداخت بپردازد و توانایی پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان را هم به عنوان اقساط وام داشته باشد.