برگزاری همایش مربیان تخصصی امداد و نجات توسط جمعیت هلال احمر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش مربیان تخصصی امداد و نجات با حضور مربیان امداد و نجات شامگاه دوشنبه برگزار شد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر قم هم از لحاظ علمی و عملی ،کیفیت آموزش و هم از منظر حضور به موقع در سوانح و حوادث کشور جزء رتبه های نخست است و ماتمام تلاش خود را برای حفظ این جایگاه به کار خواهیم بست.



خلیل الله سائلی گفت: طبق هماهنگی هایی که با کمیته مربیان صورت گرفته مباحث آموزشی و چگونگی انجام آن به خود مربیان واگذار شده و جمعیت هلال احمر تنها وظیفه ارزشیابی و نظارت بر کار آنان را برعهده دارد.

وی افزود: سیاست جمعیت هلال احمر بر این است که بخش علمی – کاربردی و بخش آموزش و پژوهش در هم ادغام شده تا از نظر کیفیت سطح آموزش ها ارتقاء پیدا کند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم تصریح کرد : اولین دغدغه جمعیت هلال احمر بحث کیفیت آموزش هاست و امیدواریم با همکاری بخش های داوطلبی – جوانان و امداد، توانمندی های قابل توجهی را پرورش دهیم.



سائلی با اشاره به دوره های برگزار شده در مرکز آموزش و پژوهش بیان داشت: این مرکز با برگزاری دوره های مختلف امداد و کمک های اولیه و آموزش نزدیک به هفت هزار نفر امدادگر برگ زرینی در کارنامه خود در سه ماهه نخست امسال به ثبت رسانده است.



در پایان این همایش به کلیه مربیان شرکت کننده، با تقدیم هدایای ویژه تقدیر شد.



بازدید مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال احمر از جمعیت هلال احمر قم



احمراستان قم علی اکبر غیرتی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جمعیت هلال احمر به همراه فراتی معاون اداره کل و دفتری رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات از واحدهای مختلف جمعیت هلال احمر استان قم بازدید کردند.



این بازدیدها به صورت دوره ای و به منظور ارزیابی عملکرد و بازرسی واحدهای مختلف جمعیت هلال احمر صورت می گیرد.



در این بازدید از قسمت های مختلف جمعیت هلال احمر قم، پایگاه های پشتیبانی عملیات و پایگاه بین شهری معصومیه، ساختمان اداری، درمانگاه حرمی، داروخانه، فیزیو تراپی، مرکز امور جوانان، مرکز علمی - کاربردی و آموزش و پژوهش و نیز دیگر واحدها، بازدید به عمل آمد.