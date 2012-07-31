یارانه افراد زندانی به زندان واریز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه قضایی که در محل سالن شهید بهشتی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: همانگونه که پزشک خانواده دیگر اعضای خانواده را در بیرون زندان پوشش می دهد باید این فرد را نیز تحت پوشش قرار دهد تا مشکلات زندان در زمینه کمبود پزشک کاهش یابد.

رئیس شورای قضایی استان گفت: با بهره برداری از اردوگاه پنج هزار نفری زندانیان در ایرانشهر باید از ظرفیت این اردوگاه برای کاهش ازدحام در زندان ها استان استفاده نمود.

مدیر کل زندان های سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه افزود: تاکنون برای این اردوگاه چهار هزار متقاضی از سراسر کشور ثبت نام نموده اند.

علی محمد بابایی با اشاره به اینکه هر زندانی نیاز به 13.5متر فضا دارد، بیان داشت: پنج اردوگاه در سراسر کشور در استان های خراسان با ظرفیت 10 هزار نفر، کرمان با ظرفیت پنج هزار نفر، اصفهان با ظرفیت هفت هزار نفر، تهران با ظرفیت 10 هزار نفر و سیستان و بلوچستان با ظرفیت پنج هزار نفر در حال احداث هستند.

وی زندان سراوان را یکی از پرتراکم ترین زندان های استان توصیف کرد و گفت: ساخت زندان 750 نفره سراوان آغاز شده و تا سه سال دیگر به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از ساخت زندان 350 نفره خاش و بهره برداری آن در دو سال آینده خبر داد.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه کمبود پزشک متخصص را یکی از مشکلات این سازمان دانست و اظهار داشت: تجهیزات آزمایشگاه DNAخریداری و وارد استان شده و تا دو ماه دیگر این آزمایشگاه به بهره برداری می رسد.

رضا عبدی از تعرفه 110هزار تومانی آزمایش DNAخبر داد و افزود: این تعرفه به نسبت مواد مصرفی که هزینه ای بالغ بر 350 هزار تومان است ناچیز می باشد و در آینده ما را دچار مشکل خواهد ساخت.