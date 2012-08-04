جزئیات اختصاص منابع ویژه دولت برای آبرسانی/ ساخت 1400مجتمع آب روستایی

مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با اینکه 5 استان بوشهر، هرمزگان، گیلان، سیستان و بلوچستان و خوزستان در بین 31 استان کشور کمترین میزان بهره مندی از شبکه های عمومی آب را دارند، یکی از موانع آبرسانی کامل به این استان ها را وجود روستاهای فراوان اعلام کرد.

وزیر نیرو در بیان موانع موجود در این استان ها به ویژه گیلان که کمترین دسترسی به شبکه آبرسانی عمومی را در بین 5 استان یادشده دارد، گفت: تاکنون آبرسانی به روستاهای این استان در بیشتر موارد به روش تامین آب محلی متکی بوده است.

نامجو خاطر نشان کرد: علاوه بر موارد یاد شده، رشد جمعیت و توسعه روستاها نیز باعث شده است تا منابع آبی موجود کفاف نیازها را ندهد.

وی ادامه داد: در این زمینه دولت تصمیمات خوب و موثری را در قالب سفرهای استانی گرفته است و 150 میلیارد تومان منابع جدید را فقط برای توسعه روستاهای استان گیلان اختصاص داد که تلاش می شود در بودجه های سنواتی این منابع تامین شود.

وزیر نیرو بیان داشت: تاکنون یکهزار و 400 مجتمع آبرسانی روستایی در کشور ساخته شده است و یکهزار و 200 مجتمع نیز در دست ساخت است که برای تکمیل آنها نیاز به حمایت مجلس و دولت وجود دارد.

نامجو جمعیت تحت پوشش خدمات شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب کشور را 37 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان تا پایان سال 91 به بیش از 40 درصد می رسد.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت استفاده از روش‌های آبیاری نوین در بخش کشاورزی، افزود: کارهای خوبی برای کاهش مصرف بی ‌رویه آب در بخش کشاروزی انجام شده که با این کاهش مصرف، می‌توان 2 میلیون هکتار به ظرفیت کشاورزی کشور اضافه کرد.