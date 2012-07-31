به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر زینانلو مجری طرح زیتون امروز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه ما در کشورمان زیتون را برای تولید روغن انتخاب کرده ایم، در بیان علت آن گفت: 90 درصد میزان روغن مصرفی کشورمان از طریق واردات تامین می شود و به این منظور زیتون را برای تولید روغن انتخاب کردیم.

وی با بیان اینکه در سال در حال حاضر 102 هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون در کشور وجود دارد، گفت: از این میزان 48 هزار هکتار بارور و بقیه که شامل 53 هزار هکتار می باشد غیر بارور است. به گفته زینانلو، میزان تولیدات زیتون در سال گشته به بیش از 100 هزار تن رسید.

زینانلو با بیان اینکه در سال 89 با توجه به سطح زیر کشت این محصول نیز میزان عملکرد 1.8 تن در هکتار بود، گفت: این رقم در سال 90 به 2.2 تن در هکتار افزایش یافت به طوری که در حدود 400 تن در هکتار نسبت به سال 89افزایش عملکرد داشته ایم.

این مقام مسئول در ادامه به بالاترین رکوردهای تولید زیتون اشاره کرد و افزود: سال گذشته در استان فارس میزان عملکرد 30 تن در هکتار و در استان زنجان نیز میزان عملکرد 28 تن در هکتار بود که بالاترین رکوردها ثبت شد.

وی تصریح کرد: از نظر میانگین عملکرد در سطح استانهای کشوربالاترین رقم مربوط به استان قزوین با تولید 4 تن در هکتار است.

مجری طرح زیتون با اشاره به اینکه از 102 هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون 10 هزار هکتار زیتون به صورت دیم کاشته شده است که عمده آن در بخش جنوبی استان گلستان می باشد، گفت: در این منطقه عملکرد 9 تن در هکتار گزارش شده است.

وی افزود: با وجود اینکه هدف ما استحصال روغن زیتون است اما 60 درصد از102 هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون به صورت کنسروی برداشت می شود.

زینانلو با انتقاد از کم بودن میزان عملکرد این محصول در واحد سطح، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از زیتون را به صورت غیر دیم کشت می کنیم حداقل عملکرد ما باید 3.5 تا 4 تن در هکتار باشد تا بگوییم کشت این محصول اقتصادی است.

وی اضافه کرد: هیچ راه حلی برای اینکه کشاورزان را ترغیب کنیم تا زیتون خود را به صورت روغنی برداشت کنند وجود ندارد؛ مگر اینکه از خرید روغن زیتون حمایت کنیم.

مجری طرح زیتون ادامه داد: در حقیقت پیشنهاد خود را به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت یارانه به کشاورزان که زیتون را به صورت روغنی برداشت می کنند، ارائه کرده ایم ولی همچنان در دست بررسی است.

به گفته زینانلو، میزان مصرف سرانه زیتون در کشور با تولید داخلی در حدود 100 تا 120 گرم است و با احتساب 5 هزار تن واردات این محصول در حدود 150 گرم است در حالی که مصرف سرانه کنسرو زیتون در حدود 700 گرم است.

وی با بیان اینکه بر اساس استاندارد روغن زیتون را در 7 رده طبقه بندی کرده اند، گفت: عالی ترین نوع روغن زیتون روغنی است که میزان اسیدیته آن کمتر از 8 دهم است، زیرا این نوع روغن زیتون بیشترین میزان پلی فنول ، کمترین اسیدیته و بهترین بو را دارد.

مجری طرح زیتون خاطرنشان کرد: علاوه بر 102 هزار هکتار سطح زیر کشت زیتون 390 هزار هکتار زمین مستعد برای توسعه کشت زیتون در کشور وجود دارد.

زینانلو با اشاره به اینکه معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از رقم های زیتونی که از آن روغن استحصال می شود برای کاشت هر نهال تا میزان 85 درصد یارانه می دهد، همچنین به رقم هایی که برای مصارف کنسروی کاشته می شود نیز به ازای هر نهال 15 درصد یارانه می دهد.

به گفته وی، برای هر نهال به طور متوسط 750 تومان یارانه پرداخت می شود. مجری طرح زیتون تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی که انجام شده اگر در مجموعه اراضی که مستعد کشت زیتون است زیتون کاشته شود 18 درصد نیاز روغن کشور برطرف خواهد شد.

زینانلو با بیان اینکه پتانسیل تولید روغن زیتون 20 هزار تن است، گفت: با این وجود سال گذشته 20 تن میون زیتون تولید کردیم که تنها 6 هزار تن روغن از آن استحصال شده است در حالی که 80 تا 90 درصد اراضی سطح زیر کشت در مرحله روغنی برداشت شود 18 درصد نیاز کشور به روغن برطرف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سال گذشته 3.9 میلیارد تومان اعتبار برای طرح زیتون دریافت کردیم گفت: امسال برای این طرح 5 میلیارد تومان اعتبار دریافت کردیم.

مجری طرح زیتون در ادامه به اجرای پروژه جدید در این زمینه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش اعظمی از باغهای استان قزوین، گیلان و زنجان باغهای قدیمی زیتون است و بازده اقتصادی ندارد ، لذا پروژه هرس بازجوان سازی درختان زیتون را داریم که در آن درختان زیتون باید از یک متری قطع شوند.

زینانلودر خصوص بحث واردات گفت: برای واردات زیتون دو نوع استاندارد تعریف شده که اولی مربوط به شورای بین المللی زیتون است و بر اساس آن کشورهای صادر کننده باید استانداردهای لازم را رعایت کنند و اگر مشخص شود که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته باید جبران خسارت شود.

مجری طرح زیتون ادامه داد: اما گمرک جهانی نیز برای واردات استانداردی را تعریف کرده که بر اساس آن، هر نوع محصول روغن زیتون را می توان وارد کرد و این موضوع موجب وارد شدن ضرر و زیان به اقتصاد کشور می شود.

وی به اجلاس شورای بین المللی زیتون که اوایل ماه گذشته در آرژانتین برگزار شد، اشاره کرد و افزود: در این اجلاس پیشنهاد کردیم به جای استفاده از استاندارد گمرک جهانی برای واردات زیتون از استاندارد شورای بین المللی زیتون استفاده شود که قرار است این موضوع پیگیری شود.