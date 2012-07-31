سولماز عباسی هم ششم شد/ روز بد قایقرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، سولماز عباسی، نماینده قایقرانی ایران در بخش روئینگ بازی‌های المپیک 2012 لندن در گروه اول مرحله یک ‌چهارم نهایی این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفت که در پایان با ثبت زمان 8 دقیقه و 27 ثانیه و28 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

در این گروه، قایقرانانی از نیوزلند، پاراگوئه، آلمان، مکزیک و استرالیا حضور داشتند که ورزشکار استرالیایی با زمان 7 دقیقه و 34 ثانیه و 29 صدم ثانیه اول شد و پاروزنانی از نیوزلند و آلمان دوم و سوم شدند.

عباسی با این نتیجه راهی فینال C یا D خواهد شد و به این ترتیب باید در مرحله نیمه نهایی یکی از این گروه‌ها برای کسب عناوین دوازدهم تا بیست و چهارم المپیک به مصاف حریفانش برود.