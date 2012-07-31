مستند "نیل دوستی" تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند "نیل دوستی" در سه بخش "مقامات"، "محجبات" و "آداب و سنن" به تهیه کنندگی علی ابوزید و کارگردانی علی شرف الدین در حال تولید است.

"مقامات" بخش اول مستند "نیل دوستی" است که به معرفی اماکن مذهبی کشور مصر می‌پردازد. این قسمت از برنامه شامل تصاویر مختلفی از اماکن مذهبی همراه با نمایش آیین های مذهبی مردم و همچنین مصاحبه با متولیان، ائمه جماعات، قاریان قرآن و زائران است.

"محجبات" نیز به بررسی زندگی بانوان هنرمند مصری که با حجاب در محافل هنری حاضر می‌شوند، خواهد پرداخت و تاثیر حجاب در زندگی شخصی و حرفه‌ای آنان و واکنش‌های اطرافیان، هنرمندان و رسانه‌های این کشور نسبت به انتخاب حجاب از سوی این زنان را بررسی خواهد کرد.

همچنین بخش سوم این برنامه درباره "آداب و سنن" مردم مصر در مناسبت‌های دینی و مذهبی مانند ماه مبارک رمضان است.

تولید این مستند از پنج ماه قبل آغاز شده و دو بخش "مقامات" و "محجبات" آخرین مراحل فنی را طی می‌کنند. ساخت بخش سوم نیز که در مورد آداب و رسوم مردم مصر است، همچنان ادامه دارد.