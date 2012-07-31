هدف از تحریم ایران اخلال در رشد اقتصادی کشورهای مهم آسیایی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با جای خوی شون رئیس اتحادیه خبرنگاران چین، با اشاره به اینکه مهمترین هدف این سفر تعامل بیشتر رسانههای دو کشور با یکدیگر است، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دو کشور قدرتمند و باسابقه در جهان هستند و وقتی کشوری دارای تاریخ کهن باشد دارای فرهنگ غنی نیز هست و ایران و چین از این منظر نیز سرآمد هستند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اضافه کرد: در حال حاضر کشورهای مستقل جهان با تهاجم رسانهای کشورهای غربی روبه رو اند و در چنین شرایطی اگر قرار باشد فرهنگی از دنیای غرب با استفاده از ابزار رسانه خود را به کشورهای دیگر تحمیل کند، باید در برابر آن ایستاد و به همین منظور تعامل رسانهای بین کشورهای مستقل جهان یک ضرورت است.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه در حال حاضر روابط دو کشور ایران و چین در همه زمینهها در حال رشد است، توضیح داد: رسانهها میتوانند این روابط را توسعه دهند و همه زوایای فرهنگ، هنر و تمدن ایران را نشان داده و درباره ظرفیتهای اقتصادی ایران اطلاعاتی را به مردم چین برسانند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشورهای غربی با بحران اقتصادی و اجتماعی رو به رو شدهاند، ما در ایران دچار بحران اقتصادی نشدهایم؛ چراکه ساختار اقتصادی ما با غرب متفاوت است. اقتصاد ایران و چین با هم رقیب نیستند بلکه همدیگر را کامل میکنند ایران دومین دارنده منابع گاز و چهارمین دارنده منابع نقتی جهان و در مجموع منابع نفت و گاز، ایران در جهان اول است.
مهمانپرست همچنین اشاره کرد: آمریکا از اینکه چین و برخی کشورهای آسیایی در حال رشد هستند احساس نگرانی میکنند و آنها میدانند اگر این روند ادامه پیدا کند کشورهایی مانند چین، هند و دیگر کشورهای آسیایی قدرت اقتصادی جهان را در دست خواهند گرفت و به همین دلیل آمریکا سعی دارد در سیستم رشد اقتصادی این کشورها اختلال ایجاد کند و یکی از راههای آن این است که دسترسی کشورهای قدرتمند آسیایی و رو به رشد را به منابع انرژی در بلندمدت و در امنیت کامل مختل کند و به همین دلیل به بهانه فعالیتهای هستهای قانونی و صلحآمیز ایران، تحریمها را در دستور کار قرار دادهاند.
سخنگوی وزارت خارجه هدف این تحریمها را ضربه زدن به قدرتهای اقتصادی در آسیا دانسته و تشریح کرد: در این تحریمها بیشتر از اینکه کشور ما لطمه ببیند و هدف کشورهای غربی باشد، هدف قدرتهای اقتصادی نوظهور در آسیا است تا این کشورها نتوانند نیازمندی خود در بخش انرژی را از ایران تامین کنند و ناگزیر شوند از کشورهای مختلف و در قراردادهایی با فاصله زمانی کوتاه خریداری کنند و از این طریق روند توسعه اقتصادی آنها دچار اختلال شود.
به گفته وی، اگر قرار باشد یک کشور انرژی مورد نیاز خود را هر 6 ماه یکبار از یک کشور متفاوت خریداری کند، رشد اقتصادی ثابت نخواهد داشت.
وی افزود: در ایران اگر هیچ منبع جدید نفتی کشف نشود، همین منابع فعلی برای 85 سال صادرات ما جوابگو است و در مورد گاز نیز با همین منابع موجود تا 150 سال دیگر امکان صادرات داریم. این آمار نشان میدهد که ایران کشوری مهم برای تامین نیاز کشورهای نوظهور اقتصادی در آسیا برای تامین انرژیشان است و همین مساله غرب را نگران کرده است.
مهمانپرست با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی، سیلسی و فرهنگی به هم گره خوردهاند، عنوان کرد: کشورهای غربی برای اینکه سلطه خود بر جهان را افزایش دهند از امپراتوریهای رسانهای بهره میبرند. آنها حتی اگر بتوانند فرهنگ و نحوه غذا خوردن خود را به دیگر کشورها تحمیل میکنند مثل آن اینکه وقتی پای یکی از کشورهای غربی در کشور دیگری باز میشود رستورانهای فستفود در آنجا رواج مییابد و تاثیر آن حتی در ظاهر جوانان کشور میزبان دیده میشود.
وی افزود: آنها حتی روابط بین افراد و مسائل خانوادگی را هدف قرار داده و با فیلمها و سریالهایشان سعی دارند فرهنگ دیگر کشورها را مانند خودشان کنند به همین دلیل ما حفاظت ار ارزشها و فرهنگ خودمان را یک ضرورت میدانیم و برای دستیابی به آن هم به تعامل بیشتر رسانهای میاندیشیم.
این مقام مسئول کشورمان ناکید کرد: ظرف سال گذشته و سالجاری میلادی چند هیئت از هنرمندان و اهالی رسانه ایران به چین ٱمدند ولی باید سعی کنیم این مبادلات فرهنگی تقویت شود که یکی از راههای آن عقد قراردادهای همکاریهای مشترک است.
در همین رابطه رئیس اتحادیه روزنامهنگاران چین با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توسعه رسانهای فراهم نمیشود، تشریح کرد: جهان امروز دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است و قدرتهای غربی نمیخواهند کشورهای در حال توسعه از آنها قدرتمندتر شوند ولی تاریخ نشان خواهد داد که چه اتفاقی میافتد نه لزوما هر چه آنها فکر میکنند.
وی افزود: چین گرچه یکی از قدرتهای جهان امروز محسوب میشود و این رشد ادامه دارد ولی ما به دنبال سلطه نیستیم و میخواهیم توسعه عادلانه در جهان رخ بدهد.ما قبلا به توسعه اقتصادی فکر کرده ایم و الان به دنبال رشد کیفیت در حوزه اقتصادی هستیم.
این فعال رسانهای در چین عنوان کرد: همکاری های ایران و چین بسیار عمیق و راهبردی است و ما در دفاع از حق خود شباهت هایی داریم. ما خوشحالیم که ایران موفقیت های زیادی را به دست آورده و ما هم مثل شما معتقدیم در این توسعه نقش رسانه ها و خبرنگاران بسیار مهم است.
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