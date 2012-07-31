به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای یادداشت تفاهم بین سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و لواء عبدالصاحب سمیسم، وزیر جهانگردی و آثار باستانی و رئیس کمیته عالی گردشگری مذهبی عراق بعد از ظهر امروز سهشنبه 10 مرداد در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
حسینی در ابتدای این برنامه گفت: مردم ایران نسبت به عراق علاقه خاصی دارند و بعد از اماکن متبرکه مکه و مدینه، بیشترین علقه و ارتباط را با شهرهایی چون نجف، کربلا، سامرا و کاظمین دارند. به تبع این اماکن، مردم ایران به مردم عراق به ویژه پیروان مکتب اهل بیت علاقه دارند. در میان مردم ما اشتیاق فراوانی برای سفرهای زیارتی به عتبات عالیات وجود دارد و هر مقدا که بتوانیم امنیت و رفاه زائران را تامین کنیم، تعداد زائران بیشتری به این اماکن متبرکه خواهد رفت.
وی افزود: رفت و آمد چنین هیأتهایی از دو کشور باعث کمک به تسریع این روند و برنامهریزیهای بهتر خواهد شد. اگر مشکلات و موانعی که بر سر این راه وجود دارد برطرف شود، میتوانیم با هماهنگی و انسجام بیشتری امنیت زائرین را فراهم کنیم. از همکاری خوبی که مسئولین دولت عراق تا به حال داشتهاند، تشکر میکنیم و از این بابت که عزم خدمترسانی بیشتر در این عرصه را دارند، قدردانی میکنیم.
وزیر ارشاد ادامه داد: دوستان ما در سازمان حج و زیارت، تمام تلاش خود را میکنند تا هر چه بیشتر و بهتر بتوانیم در این زمینه خدمترسانی کنیم. به ویژه که در مناسبتها و ایام ویژه مانند روزهای عاشورا و یا عید نوروز، تعداد متقاضیان بسیار بالا میرود، این انتظار میرود که دولت عراق انعطافپذیری بیشتری در زمینه پذیرش و پذیرایی بیشتری از زائران ایرانی به عمل بیاورند.
حسینی در ادامه گفت: برای احداث مجتمعهای زیارتی و سیاحتی این انتظار وجود دارد که گامهای بلندتری برداشته شود. ایران هم در این زمینه آمادگی لازم را دارد تا بتوانیم به ویژه در زمان ازدحام زائران، پاسخگوی نیازها باشیم. از بابت این که اشغالگران هم مدتی است کشور دوست و همسایه ما یعنی عراق را ترک کردهاند، ابراز خرسندی و خوشحالی میکنیم و امیدواریم هرچه زودتر عوامل آنها که موجب بمبگذاریهای مکرر و قتلعام مردم بیگناه هستند، به زودی سایه خود را از سر مردم این کشور کم کنند و مردم عراق از شرشان آسوده شوند. قطعا اگر امنیت و آرامش بیشتری در عراق حکمفرما باشد، نه تنها زائران که مسافران بیشتری هم برای سیاحت به کشور عراق خواهند آمد.
وی گفت: ما هم نهایت تلاش خود را برای این که میزبانان خوبی از زائران و مسافران عراقی در ایران باشیم، خواهیم کرد. در این زمینه تجربیات خوبی در سازمانها و نهادهای کشورمان به ویژه سازمان حج و زیارت وجود دارد. هر سال حدود یک میلیون زائر عراقی به ایران میآیند که ما آمادگی داریم این رقم بیشتر شود و ضمنا برای برگزاری نمایشگاههای فرهنگی ایرانشناسی در عراق هم آمادگی خود را اعلام میکنیم. در حال حاضر همکاری خوبی بین استانهای مرزی کشور ما و عراق وجود دارد. در این زمینه برخی شهرهای ما و عراق خواهرخوانده یکدیگر نامیده شدهاند. امیدواریم در این زمینه هم هر شهر ایران با یک شهر از عراق خواهرخوانده شود.
در ادامه این برنامه سمیسم گفت: روابط بین ایران و عراق به صدها سال پیش بازمیگردد و علیرغم تلاشهایی که برای تحریب و تیرگی روابط بین این دو کشور انجام شده، روابط ما و ایران بسیار خوب ارزیابی میشود. هدف اصلی از سفر گروه عراقی به ایران، تعمیق روابط بین دو ملت و یادداشت تفاهمنامه فیمابین است. روز گذشته در صبحت با مسئولان ایرانی درباره مفاهیم مشترک صحبت و تاکید شد و اولویتهای زیادی در نظر گرفته شدند. احساس میکنیم که محیط این گفتگوها بسیار مثبت و سازنده بوده است.
وی گفت: در زمینه تاکیدی که درباره آسایش زائران شد باید بگویم که خدمت به زائر معصومین، گویی خدمت به خود معصومان است. در زمینه همکاریهای اقتصادی و سیاحتی هم احساس میکنیم که در عراق کوتاهیهایی در این زمینه صورت گرفته است. ما در این زمینه نیازمند تهیه کادرها و تربیت کارشناسان با اتکا به تجربیات دوستان ایرانی خود هستیم. همچنین نیاز به سرمایه گذاری سیاحتی، زیارتی و اقتصادی داریم.
وزیر جهانگردی عراق گفت: به خروج اشغالگران از عراق اشاره شد. من هم مانند شما بر خروج بیگانگان تاکید دارم ولی میگویم اشغالگران رفتند اما آثار و منشا اثرشان یعنی تروریستهایی که هیچ خط قرمزی نمیشناسند، هنوز در کشور ما باقی است. ما در یک جهان تروریستی زندگی میکنیم که دولت عراق هم از مضرات آن بینصیب نیست. یکی از اهداف تروریستها این اس که به اقتصاد عراق از نظر کاهش سیاحت و زیارت صدمه بزنند. هدف دیگرشان از جانب مسائل مذهبی است.
رئیس کمیته عالی گردشگری مذهبی عراق ادامه داد: در زمینه همکاریهای فرهنگی هم باید بگویم که یکی از موارد بسیار مهم و مورد تاکید ماست چون همه میدانند که فرهنگ دو ملت ایران و عراق بسیار به هم نزدیک است. برپایی جشنوارهها، نمایشگاهها، رونماییها و هفتههای فرهنگی از مواردی است که حتما آنها را به مدیران دولت عراق منتقل خواهم کرد. چنین برنامههایی موجب بیشتر شدن دوستیها میشود.
حسینی در پایان این مراسم گفت: نگاهها و نوع نگرشی که مسئولان عراقی در زمینه مسائل فرهنگی دارند، در طرف ایرانی هم وجود دارد. خیلی از ایرانیهایی که در بازسازی عتبات عالیات شرکت کردند و آثار هنری خود را در این راه تولید کردند، به دلیل عشق و علاقه خود وارد این راه شدند.
در ادامه حسینی کتابی درباره نجف اشرف و تقریب به سمیسم هدیه کرد و تفاهمنامه بین حسینی و وزیر عراقی امضا شد.
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