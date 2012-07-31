مهلت ارسال آثار به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی تا 30 مرداد ماه سال جاری تمدید شد.
محمد هادی زاهدی گفت: با توجه به درخواست برخی از نویسندگان، ناشران و علاقهمندان به شرکت در پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی مدت ارسال آثار تا 30 مردادماه تمدید شد و برهمین اساس تمامی علاقهمندان به شرکت در این جشنواره میتوانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
دبیر جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی افزود: جشنواره شامل بخشهای مختلفی مانند کتاب برتر، پایانامه برتر، ناشر برتر، بخش ویژه و آثار شایسته چاپ هست.
وی تصریح کرد: آثار ارسالی باید دارای یکی از بخشهای چهارگانه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت شامل حضرت جوادالائمه(ع)، حسین بن موسی الکاظم(ع)، احمد بن موسی الکاظم(ع)، شاهچراغ و حضرت معصومه(س) باشد.
زاهدی با اشاره به اینکه آثار ارسالی با موضوع امام رضا(ع) و خاندان امام رضا(ع) باید طی سالهای 1390 و 1391منتشر شده باشد.
برگزاری نخستین دوره کارگاه آموزشی "ضیافت نور" در طبس
نخستین دوره کارگاه آموزشی ضیافت نور با هدف ارتقاء سطح آگاهی خادمین و راهنمایان زائر در موضوع تربیت فرزندان از منظر قرآن و عترت در طبس برگزار شد.
در این گارگاه آموزشی 200 نفر از خدام افتخاری و راهنمایان زائر برادر و خواهر کشیکهای اول تا چهارم حرم مطهر و سردربهای ورودی صحن و سرای حضرت حسین بن موسی بن الکاظم(ع) حضور داشتند.
در این همایش حجتالاسلام محمد فاتحی از علمای اصفهان به ایراد مطالبی در خصوص تربیت فرزندان پرداخته و گفت: از دیدگاه نظام تربیت دینی فرزند بر اساس فطرت الهی متولد میشود و والدین عهدهدار مسئولیت سنگین تربیت وی میباشد.
وی افزود: والدین باید به همه این نیازها پاسخ دهند تا فرزندانی سالم، دارای اعتماد به نفس، کارآمد، اجتماعی، صالح و مومن داشته باشند.
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