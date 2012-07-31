در اوج آمادگی لیگ چهاردهم فوتسال را آغاز می کنیم

قدرت الله باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دیدار با تیم فوتسال شهرداری تبریز که از هفته اول نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم حریف برگزار می‌شود، تمام بازیکنان سرشناس تیم را در اختیار داریم.



از نظر آمادگی جسمانی و روحی کاملا آماده این مسابقه خارج از خانه هستیم



وی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داریم و خوشبختانه بازیکنان صبا با تمرینات خوب و منظمی که زیر نظر کادر فنی همه روزه برگزار کرده‌اند، از نظر آمادگی جسمانی و روحی کاملا آماده این مسابقه خارج از خانه هستند.



مربی تیم فوتسال صبای قم با اشاره به دیدار صبا در مقابل تیم شهرداری تبریز، تصریح کرد: با توجه به اینکه در دیدار تدارکاتی، تیم ما در قم مقابل پاسارگاد تهران به پیروزی رسیده است، بازیکنان صبا انگیزه بسیار زیادی دارند تا بتوانند نخستین پیروزی خارج از خانه خانه مقابل حریف تازه وارد به لیگ برتر را کسب کنند، هر چند آنها خوب می دانند که حق ندارند حریف را دست کم بگیرند.



باقری اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی داریم زیرا تیم در هفته جاری برای دیدار هفته نخست مسابقات لیگ برتر، تمرینات منظم و مطلوبی برگزار کرده است و امیدوارم روند رو به رشد صبای قم در آغازین هفته لیگ برتر نمایان شود.



در تمام بازی‌های این فصل کسب سه امتیاز برای ما اهمیت دارد



وی بیان داشت: با اینکه سه روز تا اولین بازی در آغاز دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده است اما جوانان ما نشان دادند که بیش از اینها می‌توان به آنها اعتماد کرد، خوب و با انگیزه هستیم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد می‌توانیم پیروزی خوبی در خانه حریف کسب کنیم.



مربی تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: قطعا صبای قم با تمام توان در این دیدار خارج از خانه هفته نخست لیگ چهاردهم به مصاف تیم فوتسال شهرداری تبریز می‌رود، زیرا در تمام بازی‌های این فصل کسب سه امتیاز برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.



باقری تصریح کرد: بازیکنان ما توانایی‌های زیادی دارند که می‌تواند ما را در دیدار حساس هفته خست لیگ برتر مقابل شهرداری تبریز در سالن اختصاصی حریف به موفقیت برساند تا قدم اول را با قرار گرفتن در صدر جدول رده بندی برداریم.



خاطرنشان می‌شود: تیم فوتبال صبای قم از ساعت 22:30 دقیقه جمعه سیزدهم مرداد ماه در نخستین بازی خارج از خانه خود در چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که دیداری حساس نیز محسوب می‌شود، در تبریز میزبان تیم شهرداری تبریز است