اعزام تیم سازمان ملل به کره شمالی/ شمار قربانیان سیل افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، دو روز پس از بارش باران های سیل آسا در کره شمالی، ساختمان های بسیاری زیر آب فرو رفتند و دهها هزار نفر بی خانمان شده و مناطق کشاورزی بسیاری ویران شدند.

در همین حال تیمی از سازمان ملل امروز سه شنبه برای بازدید از مناطق سیل زده کره شمالی به این کشور سفر می کند تا به بررسی گزارش منتشر شده درباره کشته شدن 90 نفر در پی جاری شدن سیل در این کشور بپردازد.

مقامات رسمی کره شمالی اعلام کردند که بارش باران های سیل در روزهای یکشنبه و دوشنبه باعث کشته شدن 90 نفر و آوارگی 60 هزار نفر شده است.

مردم کره شمالی نیز در حال حاضر به دلیل قحطی ناشی از خشکسالی های اخیر و مشکلات داخلی دیگر به کمک های غذایی خارجی متکی هستند و باران های اخیر احتمالا باعث کمبود شدیدتر مواد غذایی می شود.

بر اساس گزارش سازمان ملل در ماه گشته، دو سوم از 24 میلیون از مردم کره شمالی با کمبود غذا مواجه اند و خواستار اعطای کمک های بشردوستانه به میزان 198 میلیون دلار هستند.

در همین حال "کوون تائه جین" تحلیلگر کره جنوبی اعلام کرد که جاری شدن سیل به احتمال زیاد باعث بدتر شدن مشکلات مربوط به مایحتاج مردم کره شمالی می شود.

به گفته رسانه های خبری در پی جاری شدن سیل در کره شمالی هزاران منزل مسکونی ویران و دو هزار و 300 هکتار مزرعه دچار آب گرفتگی شدند.

شینهوا نیز گزارش می دهد: در پی جاری شدن سیل در کره شمالی 134 نفر زخمی و بیش از 62 هزار و 900 نفر آواره شدند.

علاوه بر این، حدود 200 منطقه از خاکریزی توسعه 160 کیلومتر و 4800 هکتار از گندم زار دور شسته شدند و بیش از 25 هزار و 700 هکتار در آب فرو رفتند.

کره شمالی تابستان جاری پس از بارش باران های سیلابی در برخی از مناطق این کشور با خشکسالی مواجه شد.

شبکه خبری رویترز و روزنامه هافینگتون پست نیز از اعزام تیم سازمان ملل به کره شمالی برای ارزیابی خسارت وارده شده به این کشور در پی جاری شدن سیل خبر دادند.

گفته می شود که این تیم شامل کارکنان سازمان ملل است که هم اکنون در کره شمالی فعالیت می کنند و این سفر در پی دیدار مقامات سازمان ملل با کره شمالی صورت می گیرد که در آن پیونگ یانگ گزارشی را درباره میزان خسارت ها ارائه کرد.