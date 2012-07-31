به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، رامین مهمانپرست صبح امروز سهشنبه 10 مرداد ماه با «لی ویی» معاون وزیر رادیو، تلویزیون و فیلم چین دیدار کرد.
وی در این دیدار گفت: رسانههای غربی تلاش میکنند از طریق ابزار دیپلماسی عمومی افکار عمومی جهان را به سمتی که خودشان می خواهند هدایت کنند. آنها حتی خیلی از واقعیتها را مخدوش یا تحریف میکنند و هزینههای بسیار زیادی را برای بحث دیپلماسی عمومی در نظر میگیرند که نمونه آن را در صنعت فیلمسازی و رسانهایشان میتوان دید.
مهمانپرست سیاست غرب را تغییر فرهنگ کشورهای مستقل در مسیر اهداف خودشان دانسته و بیان کرد: کشورهای غربی عموما از تاریخ و تمدن غنی برخوردار نیستند و این در حالی است که کشورهای شرقی از تاریخ و تمدن غنی و کهن برخوردارند و همین امر غرب را نگران میکند. ما سعی میکنیم با ابزار رسانه از ارزشها و تاریخ و فرهنگ خود دفاع کنیم و وقتی کشورهای غربی سعی در ایجاد امپراتوریهای خبری دارند ما نیز باید در قالب همکاریهای رسانهای از ارزشهایمان دفاع کنیم.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین بسیار دوستانه و استراتژیک و دیدگاههای سیاسی مسئولان دو کشور نیز در یک راستاست.
وی بر لزوم ارتقای سطح همکاریهای رسانهای تاکید کرده و گفت: در حال حاضر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای ایران در چین نمایندگی دارند و شبکههایی چون press tv و شبکه خبر نیز تمایل دارند تا دفاتر خود را در چین افتتاح کنند. ما در این زمینه منتظر پاسخ مثبت طرف چینی هستیم.
مهمانپرست در بخش دیگر صحبتهایش درباره سینمای ایران گفت: سینمای ایران در جهان شناختهشده است و سطح کار هنرمندان چینی در حوزه سریال و فیلم برای ما روشن است. ایران و چین در تولیدات سینمایی خود به ارزشهای اجتماعی و خانوادگی احترام میگذارند و فیلمهای سالم تولید میکنند به همین دلیل میتوان درباره کارهای مشترک در حوزه سینما فکر کرد. همچنین مبادله فیلم و برپایی هفتههای فرهنگی نیز میتواند در دستور کار باشد. همچنین میتوان تولید فیلمهای مشترک بین کارگردانهای ایرانی و چینی را دنبال کرد.
معاون وزیر رادیو، تلویزیون و فیلم چین نیز در این دیدار گفت: ارزش کار رسانهای در این است که بتوانیم عادلانه حقیقت را بگوییم ولی در حال حاضر بسیاری از سازمانهای رسانهای غرب گفتار و رفتار یکسانی ندارند و به ویژه درباره کشورهای در حال توسعه ترجیح میدهند خبرهای بد را منتشر کنند.آنها استانداردها را بر اساس منافع خودشان تنظیم کردهاند.
وی افزود: بسیاری از نمایندگان ما به ایران سفر کرده و گفتهاند آنچه به چشم خودشان دیدهاند با آنچه از طریق رسانهها گزارش میشود متفاوت است در حالیکه این وظیفه رسانههاست که حقیقت را به درستی نشان دهند. در حال حاضر تاثیر رسانههای ما کمتر از کشورهای توسعه یافته است ولی باید تلاش کنیم که این تاثیر را بیشتر کنیم.
این مقام چینی بر اهمیت هفتههای فرهنگی دو کشور تاکید کرده و گفت: ما به زودی هفته فیلمهای ایرانی را در چین برگزار میکنیم و از رسانههایمان نیز میخواهیم که این رویداد را به بهترین شکل پوشش دهند. ما خرید فیلمهای خارجی را در دستور کار داریم که در صورت اجرایی شدن از سینمای ایران نیز فیلمهایی خریداری میشود البته در حال حاضر نیز از سال 2002 تاکنون 12 فیلم ایرانی از شبکههای مختلف cctv پخش شده است.
در ادامه این دیدار رامین مهمانپرست پیشنهاد تشکیل انجمن مشترک خبرنگاران ایرانی و چینی همچنین تولید فیلمهای سینمایی و مستند مشترک بین هنرمندان دو کشور را مطرح کرد که طرف چینی نیز در حوزه وظایف خود(تولیدات سینمایی و تلویزیونی) موافقتش را اعلام کرد.
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