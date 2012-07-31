باند تهیه و توزیع سلاح در فسا منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: در پی فعالیت چند نفر از افرادی که در شهرستان فسا مبادرت به ایجاد ناامنی در منطقه می کردند ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی آن شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی باندی را که اقدام به توزیع سلاح و مهمات غیر مجاز، موادمخدر و مشروبات الکلی می کردند را شناسایی و اعضای این باند را زیر نظر قرار دادند.

وی اظهار کرد: در ادامه ماموران موفق شدند محل های نگهداری سلاح، مهمات وموادمخدر این باند را نیز شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی از آن مکان ها واقع در چهار نقطه شهر بازرسی کنند.

فرمانده انتظامی فارس افزود: در بازرسی از محل دپوی سلاح، موادمخدر و مشروب الکلی، تعداد دوقبضه سلاح کلاشینکف، دوقبضه کلت کمری، 11 قبضه سلاح شکاری، دوعدد نارنجک جنگی، نزدیک به هزار عدد فشنگ اسلحه جنگی و شکاری، دو کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، سه حقه وافور، مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی، دوعدد دوربین سلاح، یک عدد کلت بادی، دو رشته قطار کلاشینکف، یک رشته قطار سلاح شکاری، سه عدد ال ان بی و یک دستگاه رسیور و دو عدد دیش کشف شد.

سردار سجادیان اضافه کرد: در این رابطه تعداد چهار نفر از اعضای اصلی باند به نامهای "ک –ص"، "ح –ر"، خانم"ر –الف" و خانم "ن –پ" دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس از همکاری مردم در خصوص کشف این وسایل و اطلاع رسانی به موقع تشکر و به افرادی که به هر عنوان قصد ایجاد ناامنی در منطقه را داشته باشند هشدار داد هرچه سریعتر دست از اعمال ناپسند خود بردارند در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه و به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

سارقان خودرو در جهرم دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم استان فارس از دستگیری سارقان خودرو و کشف پنج فقره سرقت خودرو در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ یوسف ملک زاده در تشریح این خبر گفت: در پی چند فقره سرقت خودرو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به فعال کردن گشتهای محسوس و نامحسوس در نقاط مختلف شهر اظهار کرد: یکی از اکیپهای گشت کلانتری مطهری، در هنگام گشت زنی با دو فرد مواجه می شود که مشغول سرقت از مغازه ای بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم افزود: با اقدام به موقع ماموران این دو سارق دستگیر و به همراه خودروهایی که همراه داشتند به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

سرهنگ ملک زاده افزود: سارقان در ابتدا منکر هر گونه بزه انتسابی بوده اما با ارایه مدارک و مستندات و بازجویی های فنی، تعداد پنج فقره سرقت خودرو در شهر جهرم از آنان کشف و متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم به شهروندان توصیه کرد که اتومبیل خود را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان و سوئیچ مخفی و سایر لوازم تاخیری و بازدارنده از سرقت مجهز کنند.