به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور فرانسه که در لندن با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: در حال حاضر مسئله این است که بسیاری از این صندلیها به دلیل قیمت گران خود بدون استفاده ماندهاند.
وی گفت: من به مسئولان کمیته ملی المپیک فرانسه کمک میکنم تا در صورتی که میزبان بازیهای المپیک شدند این مشکل را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
اولاند تایید کرد شماری از شهرهای فرانسه از جمله پاریس قابلیت انتخاب شدن به عنوان میزبان بازیهای المپیک را دارند. پاریس یکی از نامزدهای میزبانی المپیک حاضر بود اما رقابت را به لندن باخت.
رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: من به لندن نیامدهام تا نامزدی کشورم را اعلام کنم اما میخواهیم یک پیشنهاد بسیار قوی را ارائه کنیم.
"فرانسیس اولاند" در پایان در خصوص رقابت ورزشکاران کشورش با بریتانیا اظهار داشت: ما در حال حاضر در جدول ردهبندی مدالها از بریتانیا پیش هستیم و باید بگویم میزبان برای ورزشکاران ما فرش قرمز پهن کرده و به این خاطر از آنها سپاسگزاریم. با این حال بازی هنوز تمام نشده است.
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