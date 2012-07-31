برداشت یک هزارو 500 تن گل محمدی از اراضی شهرستان اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن ایمانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهرستان اسکو با داشتن 560 هکتار سطح زیر کشت گل محمدی رتبه اول استان آذربایجان شرقی را دارد.

وی بیشترین سطح زیرکشت محصول گل سرخ در شهرستان اسکو را در روستاهای گنبرف، کرد آباد، مجارشین و عنصرود عنوان کرد و اظهارکرد: به منظور شناخت و معرفی ظرفیت روستاها در تولید این محصول همه ساله جشنواره برداشت گل محمدی در تیر ماه برگزار می شود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اسکو گفت: نهال مورد نیاز سایر شهرستان های استان برای احداث مزارع گل محمدی از این شهرستان تامین می شود.

وی اظهارکرد: دامنه های سهند در شهرستان اسکو بهترین شرایط را برای تولید و پرورش این محصول بوجود آورده است.



سمپاشی 150 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اسکو برای مقابله با آفت ملخ



مدیرجهادکشاورزی شهرستان اسکو از سمپاشی 150 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برای مقابله با آفت ملخ خبر داد.



حسن ایمانی در گفتگو با خبرنگاران گفت: بر اثر حمله ملخ به مزارع یونجه و باغات میوه بخش ایلخچی و اعلام وضعیت اضطراری، عملیات مقابله با این افت در سطح گسترده ای از اراضی آلوده آغاز شد.

وی افزود: در مرحله نخست مقابله با این افت، استفاده از طعمه پاشی از طریق سبوس گندم، سم سوین، سم پاشی مخلوط مالاتیون و دسیس در سطح بیش از 45 هکتار انجام شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اسکو ادامه داد: در مرحله دوم نیز به میزان 60 هکتار از باغات و مزارع آلوده سمپاشی و آفت مورد نظر تحت کنترل در آمد.

ایمانی کمبود بارندگی، کاهش نزولات جوی و گرمای حاکم بر منطقه را از عوامل بروز آفت ملخ عنوان کرد و گفت: تنها راه حل موثر برای مقابله با آن، استفاده توام طعمه و سمپاشی کانون های آلوده به افت است.