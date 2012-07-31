راه اندازی مراکز مشاوره دینی ویژه خواهران در مساجد کرج

حجت الاسلام محمد محمدی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان 15 مرکز مشاوره دینی و پاسخگویی به سوالات شرعی ویژه خواهران در مساجد کرج راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: راه اندازی این مراکز با توجه به نیاز جامعه بانوان به آگاهی از مسائل دینی و شرعی با استفاده از مبلغه های دینی و کارشناسان مذهبی صورت گرفته است.

وی گفت: در این راستا کارشناسان و مبلغه های دینی در این مراکز همه روزه پیش ازاقامه نماز مغرب و عشاء آماده پاسخگویی به مسائل شرعی بانوان هستند.

محمدی مجد، با اشاره به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان اجرای 10 برنامه فرهنگی در مساجد شمال این شهرستان پیش بینی شده افزود: برگزاری کلاس آموزش قرآن ویژه کارمندان،‌ اجرای طرح با قرآن در رمضان، برگزاری طرح قرآنی 1446 و کلاس تفسیر قرآن از جمله این برنامه ها است.



وی اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان 50 مبلغ دینی و مذهبی ازحوزه های علمیه قم به مساجد شهرستان اعزام شده اند.

محمدی گفت: برگزاری کلاس های آموزش قرآن ، اخلاق، بیان احکام ، اقامه نماز جماعت و سخنرانی درزمینه مسایل دینی از جمله برنامه‌های روحانیون اعزامی به مساجد است.

وی، افزود: برگزاری برنامه های فرهنگی ومذهبی درمساجد موجب تقویت باورهای دینی مردم و افزایش کمی و کیفی امور فرهنگی در مساجد می شود.

وی تهیه و توزیع دعاها و تقویم شرعی ماه رمضان در مساجد و مراکز فرهنگی شهرستان را از دیگر برنامه‌های این مرکز به مناسبت ماه مبارک رمضان برشمرد.

