آغاز ساخت تصفیه خانه فاضلاب پرند با 240 میلیارد ریال اعتبار/ بهره برداری دو سال دیگر

موسی پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب پرند اواخر هفته جاری با حضور وزرای نیرو، راه و شهرسازی و استاندار تهران وارد عملیات اجرایی خواهد شد.



تصفیه خانه 24 ماه دیگر به بهره برداری می رسد



رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران افزود: طبق قرارداد ابلاغ شده به پیمانکار و با تامین اعتبارات لازم، تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پرند ظرف مدت 24 ماه به بهره برداری خواهد رسید .



پرویزی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه گفت: اعتبار اولیه جهت ساخت مدول اول این طرح 240 میلیارد ریال است.



وی خاطرنشان کرد: پس از تلاش های دولت در تامین مسکن مهر و انتخاب پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور و بارگذاری جمعیت در نظر گرفته شده برای استقرار در این شهر، مطالعات مرتبط با اجرای پروژه از اوایل سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون پس از طی مراحل مختلف تصویب، طرح به اجرا گذاشته شده است .



ظرفیت تصفیه خانه پرند 26هزار متر مکعب در شبانه روز است



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران افزود: ظرفیت این تصفیه خانه 26 هزار متر مکعب در شبانه روز است که با روش فرآیند تصفیه لجن فعال a2o فعالیت می کند و در این روش که نوعی فرآیند لجن فعال پیشرفته بوده ،علاوه بر حذف فاکتورهای آلی،عناصر نیترات و فسفر موجود در فاضلاب نیز حذف خواهند شد.



تملک زمین 19 هکتاری برای ساخت مدولهای دیگر تصفیه خانه



وی در پاسخ به این سوال مهر که پروژه تصفیه خانه پرند چه تعداد خانوار را پوشش خواهد داد ؟ اظهار داشت: این پروژه قابلیت تحت پوشش قراردادن 173 هزار نفر را داراست که با توجه به استقرار جمعیتی حدود 700 هزار نفر در این شهر، مکاتبات لازم با شرکت عمران پرند برای تملک زمین به مساحت 19 هکتار انجام شده است که پس از تملک زمین، کار انجام مطالعات و طراحی مدولهای دیگر این تصفیه خانه در دستور کار قرار دارد که به تناسب جمعیت این شهر به اجرا درخواهد آمد .



پرویزی با اشاره به موارد مصرفی آب حاصل از تصفیه خانه پرند گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر جدید پرند و پایین بودن کیفیت آب منابع زیرزمینی حتی برای مصارف آبیاری فضای سبز، پساب تولیدی جهت تامین آب فضای سبز شهر جدید پرند در اختیار متولیان این امر قرار خواهد گرفت تا صرفاً از این منبع برای استفاده در حوزه های آبیاری و سایر موارد غیر از شرب و بهداشت استفاده کنند .



وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل برداشتن دیوارهای نرده ای این پروژه چه بوده است ؟ اظهار داشت: نظر به تغییر محل احداث تصفیه خانه اقدام به جمع آوری دیوارهای نرده ای شد که پس از مکاتبات انجام شده با شرکت عمران پرند و بررسی فنی و اقتصادی موضوع، مقرر شد که تصفیه خانه در محل قبلی احداث و پس از استقرار پیمانکار مجدداً دیوارهای نرده ای نصب شود.



ضرورت بهره برداری از تصفیه خانه پرند در موعد مقرر



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران خاطرنشان کرد: قطعاً با عنایت دولت جهت تامین مسکن اقشار آسیب پذیر و مستضعف و با توجه به تامین منابع مالی برای احداث این پروژه در مدولهای مختلف ضروری است تا ان شاءالله بدون هیچ وقفه و تاخیری در موعد مقرر به بهره برداری برسد.



پرویزی افزود: قطعاً احداث این تصفیه خانه فاضلاب علاوه بر مزایای بسیاری که به تفصیل در مورد آن صحبت شده است می تواند کمک موثری جهت استفاده برای مصارف کشاورزی و موارد مشابه شود.



بر اساس این گزارش در سال 1386 زمینی به مساحت چهار هکتار توسط شرکت عمران شهر تحویل شرکـت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران شد و عملیات اجرایی دیوارکشی زمین مذکور جهت تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پرند بعد از دو سال در سال 88 با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان آغاز و در اردیبهشت 89 به اتمام رسید و تحویل شرکـت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران شد و تاکنون که 5 سال از تحویل زمین می گذرد این پروژه در مرحله دیوار کشی مانده است.

دیوارکشی زمین تصفیه خانه شهر پرند جمعاً به طول بیش از 900 متر و به ارتفاع 3.5 متر احداث شده که دو متر از دیوار با سیمان و سنگ و یک و نیم متر دیگر آن بوسیله نرده فلزی ساخته شده که در حال حاضر به دلیلی که ذکر شد بدون نرده فلزی است.