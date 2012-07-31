2 میلیارد ریال از بودجه شهرداری روداب به توسعه معابر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار روداب از اختصاص 2 میلیارد ریال اعتبار از بودجه پیش بینی شده امسال به توسعه معابر این شهر خبر داد.

کاظم خلیلی دارینی گفت: آسفالت 14 هزار مترمربع از معابر شهر در نیمه دوم سال مالی 90 در دستور کار قرار گرفت که طی آن آسفالت خیابان حضرت طاهره(س) و بلوار معلم روداب انجام شد.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه ها از ابتدای سال 91 آغاز و در خردادماه سال جاری با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی به اتمام رسید.

خلیلی بودجه سال 91 شهرداری روداب را 11 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: حدود 3 میلیارد ریال از این مبلغ از محل اعتبارات استانی و بقیه از محل وصول عوارض خدمات شهری و درآمدهای داخلی شهرداری پیش بینی شده است.

سرانه فضای سبز شهر کاخک در 8 ماه اخیر دو برابر شده است

شهردار کاخک از دو برابر شدن سرانه فضای سبز این شهر در مدت 8 ماه اخیر خبر داد.

نعمت غفوری کاخکی گفت: اجرای پروژه احداث باغ گل محمدی و توت مشهدی به متراژ 5.9 هکتار، اجرای فضای سبز بلوار ورودی شهر در حجم 0.5 هکتار و بهسازی وضعیت پارک جنگلی قدیمی کاخک با مساحت 5.1 هکتار از اهم فعالیت های شهرداری در امر توسعه فضای سبز بوده است.

وی همچنین به اجرای 5.11 هکتار عملیات آبیاری تحت فشار در فضای سبز کاخک اشاره کرد و افزود: پارک جنگلی شهر کاخک با قدمتی 40 ساله در حاشیه رودخانه و در بافت مرکزی شهر واقع شده و با کمبود شدید آب روبرو بود که شهرداری با هدف صرفه جویی در مصرف آب، پروژه آبیاری تحت فشار این پارک را به اجرا درآورد.