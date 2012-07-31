کارخانه سرنگ سازی در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری افزود : برخی دستگاه های اجرایی استان در سال 90توانستند رتبه های برتر کشوری را کسب کنند که از جمله مدیر عامل جمعیت هلال احمرگلستان طی سال 90توانست به عنوان مدیر عامل برتر کشور انتخاب شود.

وی عنوان کرد: همچنین دربخش های مختلف جذب اعتبارات، آموزش های امداد و نجات و احداث پایگاه هوایی توفیقات خوبی حاصل شد و درحال حاضر نیز 18پروژه دردست اقدام است.

وی اظهارداشت: گزینش استانداری نیز توانست دربین 31استان کشوررتبه نخست را کسب کند وشرکت مخابرات استان نیز توانست از رتبه 29به رتبه پنجم ارتقاء پیدا کند.



وی درباره ثبت برج قابوس گفت:گلستان با ثبت برج قابوس جهانی شد واین ثبت فواید وآثار بسیاری برای استان ما دارد وباید برای به ثبت رساندن آثار بعدی که در سه زمینه تاریخی ،طبیعی وفرهنگی است تلاش کنیم استان خود را به جهانیان بشناسانیم.



قناعت دربحث مواد مخدر تصریح کرد:رتبه ما درمبارزه با مواد مخدر در سال های گذشته 27 و28بود که درسال 90با همت شورای هماهنگی استان،نیروی انتظامی وبهزیستی توانستیم رتبه اول را درین زمینه کسب کنیم وتمامم دستگاه های فرهنگی در این زمینه پای کاربودند.



وی عتوان داشت: نگاه اعضای شورای هماهنگی به مقوله مبارزه با مواد مخدر یک نگاه ارزشی است وصرفا اداری نیست و این رتبه نیز به منزله پایان کار نیست و کار اصلی دربخش مبارزه تازه شروع شده است.



استاندارگلستان اظهارداشت:امیدوار هستیم در پروزه تکمیل اردوگاه ترک اعتیاد علی آباد اهتمام جدی برای پایان پروژه وجود داشته باشد ولی هدف گذاری عمده ما به سمت پپیشگیری باشد.

رمضان ماه سعادت بشر است

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: یکی از راه هایی که خداوند برای سعادت بشر مقابل او قرارداده است ماه رمضان است.



آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: ماه رمضان ماه تزکیه و پاکی نفس و ماه قیام و قرب الهی است و این ماه نقش بسیار موثری در دل و جان امت اسلامی دارد.



وی اظهار داشت: خداوند متعال وسائلی را برای ارتقاء وقرب الهی درنظر گرفته است وعنایات ویژه ای نیز به بندگان خود دارد.



امام جمعه گرگان با بیان اینکه شب های مبارک قدر که بهترین شب ها ی سال است در این ماه قرار دارد گفت: تکلیفی که خداوند دراین ماه برای بندگان واجب کرده است باعث تکامل انسان می شود وزمینه قرب را برای انسان فراهم می کند.



وی بیان کرد:روزه ازواجباتی است که به انسان سالک الی ا... بال پرواز می دهد ومعنای روزه امسال وگرسنگی وورع ومیراندن نفس است.



آیت الله نورمفیدی درادامه گفت:ماه رمضان ماه ویزه ای ازنظرزمان است وماه تحرک وحرکت برای صعود وسلوک الی ا... است.



وی افزود: اولین قدم درراه وصول به حق تفکر است وبا تفکر است که دل آگاه می شود وبعد ازتفکر عزم وتصمیم جدی برای حرکت است تا انسان از زندان نفس بیرون بیاید وبه قرب خواند برسد.

اجرای طرح کاروان نور



در ادامه این برنامه با حضور کاروان نور ابتدا مناجاتی توسط آقای شکری از اعضای این کاروان خوانده شد و پس ازآن نابغه قرآنی جهان اسلام محمد تقی خان نوجوان 14ساله ای که اصالتی پاکستانی دارد وهم اکنون مقیم ایران است وحافظ کل قرآن کریم به چهار زبا ن است و50 شیوه برای خواندن قرآن دارد به اجرای برنامه قرآنی حود پرداخت واین مراسم را باقرائت آیات قرآن روح معنوی بخشید .

گفتنی است در این جلسه مدیران جدید بانک کشاورزی استان وشرکت ملی پخش وتولید فرآورده های نفتی معرفی شدند.