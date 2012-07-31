جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی گفت: نهمین دوره جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) امسال با حضور بیش از 240 نفر از هنرمندان سراسر کشور و به صورت کارگاهی در استان فارس برگزار می شود.

وی افزود: در این دوره پس از ارسال فراخوان به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور از آنها خواسته شده تا پس از احراز شرایط لازم هفت نفرهنرمند را برای حضور در بخش کارگاه این جشنواره به دبیر خانه این دوره از جشنواره معرفی کنند.

عالیشوندی گفت:در این دوره از جشنواره علاوه بر تغییر در انتخاب هنرمندان سعی شده رده سنی مشخصی برای حضور در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: امسال نیز مانند سالهای قبل استان فارس میزبان رشته هایی چون طراحی، نقاشی، پوستر، مجسمه سازی، تذهیب، نگارگری و گل و مرغ است که سهمیه حضور هنرمندان در هر استان برای هر یک از رشته های مذکور یک نفر و در مجوع هفت نفرتعیین شده است.

عالیشوندی با بیان اینکه تشخیص انتخاب هنرمندان در رشته های جشنواره با امور هنری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر یک از استانها قرار گرفته است گفت: به دلیل وسعت استان تهران و میزبانی استان فارس این دو استان می توانند برای مجموع رشته ها 9 هنرمند را به بخش کارگاهی معرفی کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین از تاریخ برگزاری این جشنواره در روزهای 28 تا 30 شهریور ماه جاری خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه این رویداد مهم هنری 31 شهریور ماه جاری و با حضور علاقه مندان برگزار می شود.

وی در ارتباط با موضوعات جشنواره نیز گفت: علاوه بر موضوعات پیشنهادی در فراخوان داوران نیز همزمان با برگزاری کارگاه موضو ع جدید به هنرمندان ارائه می کنند.