جذب جوانان به مطالعه مفید نیازمند برنامه ریزی دقیق است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی تبسمی در این باره اظهارداشت: به دلیل پیشرفت گسترده علم و تکنولوژی امروزه نوجوانان و جوانان زمان های زیادی را صرف جستجو در فضای سایت ها و شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی مختلف می کنند ولی تا زمانی که این فعالیت هدفمند نبوده و در جهت مناسبی هدایت نشود، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

وی افزود: برخی از سایت ها و شبکه هایی که نوجوانان و جوانان ساعات بسیاری را در آن ها سپری می کنند از مطالب صحیح و منابع معتبری برخوردار نیستند که این امر موجب گمراهی ذهن نوجوانان می شود.

تبسمی بیان کرد: در حقیقت این تصور که امروزه مطالعه بین نوجوانان و جوانان کاهش یافته صحیح نیست ولی در حقیقت مطالعه شکلی متفاوت یافته که هدایت آن به سوی مطالعه مفید از اهمیت بسیاری برخوردار است.

رئیس سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین عنوان کرد: منابعی که به کتابخانه های عمومی وارد می شوند باید از جذابیت و بار معنی غنی تری برخوردار باشند زیرا جذب نوجوانان و جوانان به کتاب و کتابخوانی مفید در گرو وجود منابع پرمحتوا و ارزشمند است.

تبسمی ارتقاء امکانات کتابخانه ها به ویژه کتابخانه های مشارکتی را از جمله راهکارهای موثر در افزایش مراجعه به این اماکن فرهنگی ذکر کرد و افزود: بهسازی فضای داخلی کتابخانه و زیباسازی محوطه بیرونی آن از جمله مواردی است که نقشی تاثیرگذار توسعه فعالیت های فرهنگی کتابخانه و امر کتاب و کتابخوانی می شود.

وی با اشاره به حمایت های خوب امام جمعه قزوین از کتابخانه مشارکتی نبویه گفت: شایسته است این پشتیبانی ها از جانب سایر مسئولان نیز انجام شود.

تبسمی درباره سابقه فعالیت کتابخانه نبویه افزود: این کتابخانه که در گذشته یکی از شبستان های مسجد نبی بوده مدت چهل سال بلااستفاده بود و در سال 1375 با همت امام جمعه قزوین و توسط اداره میراث فرهنگی و موسسه مسجد النبی بازسازی و با هماهنگی اداره کتابخانه های استان تجهیز شده است.

وی یادآورشد: همچنین از زمان راه اندازی رسمی کتابخانه تاکنون مردم کتاب های خوبی به کتابخانه اهدا کرده اند و کتب کمک درسی مفیدی نیز خریداری شده که امروز مجموعه کاملی از کتاب های درسی و کمک درسی، فرهنگی، اجتماعی و تحقیقی را در اختیار مراجعان قرار می دهیم.

تبسمی، توسعه مخزن را از مهمترین اولویت های کتابخانه نبویه ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این کتابخانه دارای 700 نفر عضو، 15 هزار عنوان و 19 هزار نسخه کتاب است که برای افزایش کیفی خدمات رسانی به مراجعان نیازمند توسعه مخزن و سالن مطالعه کتابخانه هستیم.

این مسئول تصریح کرد: کتابخانه نبویه ظرفیت خوبی برای خدمات رسانی به مراجعان به ویژه دانشجویان دارد و در صورت برخورداری از بودجه و اعتبارات مالی کافی می توان برنامه های فرهنگی مختلفی را نیز برای جذب هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان به محیط کتابخانه انجام خواهد داد.

تبسمی در پایان ضمن تقدیر از حمایت های مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و امام جمعه قزوین خواستار پشتیبانی مادی و معنوی سایر مسئولان از کتابخانه ها شد.