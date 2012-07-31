نمایشگاه کتاب نقش مهمی در ارتقای شاخص های فرهنگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام مجید نجفی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه هم اندیشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب و قرآن در سازمان جهادکشاورزی گفت: برپایی و برگزاری نمایشگاه کتاب بر حسب نیازسنجی و مخاطبین نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخصهای فرهنگی جامعه دارد .
وی با اشاره به آیه شریفه « ن وَالْقَلَمِ و َمَا یَسْطُرُونَ» اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی در دین مبین اسلام به قدری مورد تأکید است که نخستین جمله الهام بخش آن توصیه به خواندن بوده است و در عظمت و شرافت کتاب همین بس که خدای متعال به آن سوگند یاد می کند، کتاب از برترین نعمتهای الهی است که در پناهش بشر از حضیض و گرداب جهل به بلندای دانش می رسد و از تاریکی غفلت به روشنی دانایی پا می نهد.
نجفی ابراز داشت: ما نیز باید کتاب را بزرگ بداریم چون دین مبین اسلام به کتاب و کتابخوانی اهمیت فوقالعادهای قائل است و جایگاه این مهم در مکتب اسلام بسیار رفیع و ارزشمند و انتقال دهنده علم و دانش و تمدنساز می باشد و بدون تردید توسعه و پیشرفت بشر محصول علم و دانش است که ابزار این مهم نیز کتاب است و توسعه یافتگی و رشد و بالندگی جامعه از مسیر علم و دانش میگذرد و کسب معرفت در این مسیر نیز محصول کتاب و کتابخوانی است.
وی اظهار داشت: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری ، کتاب را یکی از ابزارهای کمال بشری توصیف و کتابخوانى و علم آموزى را ، یک واجب دینى بیان نمود.
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