آبادی و شکو فائی بخش کشاورزی از برنامه های ویژه نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، جمشید عقلمندی ظهر امروز سه شنبه در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید ملی افزود: در زمانی که دشمنان نظام اسلامی از تمامی امکانات خود برای ایجاد فشار و تحریم برعلیه نظام اسلامی استفاده می نمایند، بایسته است که با توجه به حمایت های مستقیم دولت از بخش کشاورزی، با برنامه ریزی های دقیق بتوانیم از این فرصت، به صورت شایسته در توسعه بخش مهم و استراتژیک کشاورزی استفاده و بخش اعظم فشار ها و تهدیدات دشمنان اسلام را بی اثر و نقش بر آب سازیم.

وی، با اشاره به کمبود آب در این شهرستان به دلیل عدم بارندگی های مناسب فصلی از یکسو و همچنین خطراتی که پسروی آب دریاچه ارومیه برای بخش زراعی و باغی این شهرستان ایجاد نموده است افزود: توسعه آبیاری تحت فشار به منظور کنترل و استفاده درست از آب موجود یکی از مهمترین راهکارهای موجود پیش روی بخش کشاورزی این شهرستان است که سیاست گذاران توسعه آبیاری تحت فشار جهاد کشاورزی استان باید در برنامه ریزی های خود، با توجه به شرایط بحرانی آب در شبستر، اعتبارات ویژه ای را برای این شهرستان در نظر گیرند.

عقلمند با اشاره به این موضوع که شهرستان شبستر با دارا بودن 14 هزار هکتار اراضی آبی و 5 هزار و 500 هکتار اراضی دیم، جزو شهرستان های با بافت اقتصادی متکی به بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی محسوب می شود افزود: یکهزار و100 حلقه چاه، آب مورد نیاز بخش زراعی و باغی این شهرستان را تامین می نماید و با برنامه های اجرا شده در توسعه آبیاری تحت فشار در شبستر در دو سال گذشته، طی این مدت بیش از 2 میلیون و 400 هزار متر مکعب آب در بخش زراعی و باغی این شهرستان صرفه جویی بعمل آمده است.

وی با اظهار این مطلب، که در حال حاضر در بیش از 500 حلقه چاه آب کشاورزی هنوز از سیستم سنتی موتورهای نفت گازی برای استخراج آب بهره گرفته می شود گفت: با توجه به ارزش بالای مواد سوختی فسیلی از نظر اقتصادی و همچنین افزایش قیمت محصول تمام شده بهره برداران استفاده کننده از سوخت فسیلی، شرکت برق منطقه ای باید در اسرع وقت ممکن برای برقدار نمودن این چاه ها اقدامات لازم را معمول دارد.

فرماندار شهرستان شبستر با اشاره به این موضوع که انتقال آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی این شهرستان به سایر اراضی به منظور توسعه زراعی یا باغی، به دلیل مالکیت شخصی چاه های آب عملاَ غیر ممکن می نماید گفت: باید شرکت آب منطقه ای استان، مجوز حفر چاه به منظور برداشت آب به میزان صرفه جویی شده در اراضی قابل واگذاری توسط کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان را صادر نماید و در غیر این صورت با توجه به ساختار اراضی و مالکیت بر منابع آب توسط اشخاص، توسعه بخش زراعی و باغی در این شهرستان غیر ممکن خواهد بود.

عقلمند در بخش دیگری از سخنان با اشاره به طرح های دریافت شده توسط دبیرخانه کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان گفت: 48 طرح مربوط به بخش دام، 14 طرح مربوط به صنایع تبدیلی و نیز دو طرح آب و خاک در این دبیر خانه ثبت و اعتبار لازم برای اجرای این طرح ها ، 218 میلیارد و 580 میلیون ریال می باشد.

وی همچنین از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی خواست در توسعه استخرهای معشتی با هدف افزایش درآمد بهره برداران در شبستر، اقدامات لازم را انجام دهند.

