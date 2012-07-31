همایش جذب سرمایه گذاری در خلخال و کوثر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کوثر ظهر سه شنبه در این همایش طی سخنانی صنعت گردشگری را سالم ترین و پردرآمدترین فعالیت اقتصادی در حوزه های سرمایه گذاری عنوان کرد.

سیدسعدالله رئیس ساداتی توسعه بخش گردشگری عاملی برای رشد حوزه های دیگر اقتصادی دانست و یادآور شد: خوشبختانه استان اردبیل به دلیل برخورداری از شاخصهای گردشگری از جایگاه ویژه ای در این بخش برخوردار است.

وی با اشاره به توسعه گردشگری طی سالهای اخیر در این شهرستان تصریح کرد: شهرستان کوثر با دارا بودن آثار تاریخی، طبیعی، آبگرم، اماکن مذهبی و طبیعت گردی و... می تواند به یکی از قطبهای گردشگری استان تبدیل شود.



فرماندار کوثر افزود: این شهرستان علاوه بر این در زمینه کشاورزی و باغداری نیز مستعد بوده وی تواند در زمینه سرمایه گذاری منطقه مطلوبی برای سرمایه گذاران باشد.

به گفته وی کوثر با تولید سالانه 21 هزار تن محصول سردرختی، 46 هزار تن محصولات زراعی، 22 تن انواع آبزیان و بیش از 1.5 تن عسل زمینه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.



رئیس ساداتی بر ضرورت استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در توسعه منطقه بویژه در زمینه های صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و بازرگانی تاکید کرد.



در این همایش عبداللهی فرماندار خلخال نیز با اشاره به لزوم تامین زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذار، بر ارائه مشوقهای سرمایه گذاری، جذب نخبه ای علمی و اقتصادی، رفع موانع و ارائه راهکارهای موانع سرمایه گذاری در این مناطق تاکید کرد.

