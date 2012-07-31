  1. سیاست
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

جلیلی در گفتگو با مهر:

کوثری رئیس فراکسیون ایثارگران شد/ انتخاب هشت عضو هیئت رئیسه

کوثری رئیس فراکسیون ایثارگران شد/ انتخاب هشت عضو هیئت رئیسه

نماینده مردم مسجد سلیمان از تعیین رئیس و اعضای هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس خبرداد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه عصر امروز فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اعتراض برخی اعضا در خصوص عدم اطلاع رسانی جلسه گذشته فراکسیون ایثارگران جلسه امروز برای تعیین مجدد هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز هشت نفر از اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند، گفت: آقایان محمد دهقان نقندر، امیر خجسته، غلامعلی جعفرزاده، سید فتح الله حسینی،لاله افتخاری، مجتبی رحماندوست، ضرغام صادقی و محمد اسماعیل کوثری به عنوان اعضای هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران انتخاب شدند.

عضو فراکسیون ایثارگران افزود: همچنین با نظراعضا مقرر شد با توجه به انتخاب کوثری در جلسه گذشته فراکسیون ایثارگران وی همچنان رئیس فراکسیون باشد.
 

کد مطلب 1662753

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