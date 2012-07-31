فلش کارت بیداری اسلامی بین زائران عرب زبان حرم رضوی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از این تولید تحت عنوان "سوغات انقلابی مشهد" یاد کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم که این پک فرهنگی می تواند سوغات انقلابی مشهد برای زائرین عرب زبان سایر کشورهای اسلامی باشد.

وی افزود: پوسترهای این مجموعه قبلا به صورت مجازی در اختیار مخاطبین جهان اسلام قرار گرفته بود اما به نظر رسید با توجه به خلاء موجود در بحث سوغات فرهنگی مشهد و بویژه سوغات انقلابی این شهر مقدس لازم است چنین محصولی تهیه و ارائه گردد.

وی افزود: ما خوشحالیم که می توانیم بیانات ولی امر مسلمین را در شهری که خاستگاه ایشان است و نقش مهمی در انقلاب اسلامی داشته، به دست مخاطبین امت اسلامی برسانیم.

وی افزود: در پوسترهای این پک به طور کل جملات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) تصویرسازی شده است تا این ادبیات انقلابی را که همیشه زیر بنای حرکت هنری-تبلیغی ما بوده است، به سایر مسلمانان کشورهای اسلامی انتقال دهیم.

میری گفت: این پک فرهنگی شامل 16 پوستر با موضوع بیداری اسلامی است که حاصل کار تیمی طراحان، مترجمان و ایده پردازان نهضت مردمی پوسترهای عاشورا بوده و به زبان عربی است.